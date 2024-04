La Bibliothèque nationale de France présente "Bijoux et Littérature"

Fondée en 2012 avec le soutien de Van Cleef & Arpels, L’École des Arts Joailliers s'engage à propager la connaissance joaillière à un large public, tant en France qu'à l'international. Dans cet objectif, l'école a établi en 2017 un département de recherche qui a collaboré avec la Bibliothèque nationale de France (BnF) pour développer le dossier « Bijoux et Littérature », disponible sur « Les Essentiels », la plateforme de ressources pédagogiques et culturelles de la BnF.

Un dialogue entre les arts

Ce projet, dirigé par Charline Coupeau, docteure en histoire de l'art et gemmologue, explore les interactions entre la joaillerie et la littérature, alignant les missions de L’École avec celles de la BnF pour mieux comprendre les cultures et les sociétés à travers les œuvres littéraires.

Le dossier est articulé autour de trois thèmes principaux : la présence et l'influence des bijoux dans les œuvres littéraires, l'inspiration des écrits littéraires dans la création joaillière, et le rôle émotionnel des bijoux, facilitant des échanges entre écrivains et joailliers. Il inclut des cas célèbres tels que l'affaire du collier de la reine et aborde des sujets moins attendus comme la représentation de la joaillerie dans la bande dessinée franco-belge, un sujet développé par Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable des contenus à L’École des Arts Joailliers.

Des personnalités littéraires majeures telles que Jules Verne, Colette et George Sand sont évoquées pour enrichir le contenu grâce à une équipe diverse de contributeurs.

Parmi eux, Céline Gaslain, docteure en histoire de l’art et archéologie et responsable des conférences à L’École, met en avant les écrits de la Mésopotamie qui combinent mythes et récits de bijoux. Patrick Wald Lasowski, professeur émérite de littérature, se penche sur l'érotisme des bijoux au siècle des Lumières. Claudette Joannis, conservatrice en chef honoraire du patrimoine, examine de son côté la « bague à Lou », un bijou fabriqué par le poète Guillaume Apollinaire pour Louise de Coligny-Châtillon en 1915 sur le front de guerre.

L’École des Arts Joailliers est ravie de présenter le fruit de cette riche recherche sur la thématique des liens entre les bijoux et la littérature en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Nos deux institutions œuvrent pour la diffusion de la culture auprès du public et ce nouveau dossier numérique y contribue pleinement. - Lise Macdonald, Présidente de L’École des Arts Joailliers

BnF.

Le dossier offre une riche variété de contenus, incluant seize articles détaillés et des analyses thématiques réalisées par des chercheurs. Il est enrichi de cent-vingt extraits littéraires tirés de romans, poèmes, nouvelles, lettres et autobiographies. Le volet iconographique est tout aussi impressionnant avec cent-cinquante images comprenant des photographies, illustrations, dessins, gravures, estampes et peintures, issues des collections de la Bibliothèque nationale de France ainsi que de diverses institutions muséales nationales et internationales, des maisons de joaillerie, des maisons de vente aux enchères et des créateurs contemporains.

Le portail propose quatre albums iconographiques qui juxtaposent bijoux, extraits littéraires et illustrations sur des thèmes variés tels que les contes, les fables, ou les bijoux inscrits de textes. Ce dossier se distingue par la diversité de ses formats, incluant une vidéo animée qui raconte l'anecdote de la canne de Balzac et une interview filmée de Rosalie Varda qui discute du film Peau d’âne, réalisé par son père, Jacques Demy.

Destiné à un large public, de l’amateur curieux au chercheur, en passant par les enseignants et les collectionneurs de bijoux, « Bijoux et Littérature » est également accessible aux jeunes et à leurs parents avec neuf contes enregistrés issus de diverses cultures allant de la Chine à l'Iran, de l'Éthiopie au Japon, introduisant les enfants au monde captivant des bijoux.

Initialement disponible en français, ce contenu sera ultérieurement traduit en anglais, soulignant l'empreinte internationale de L’École des Arts Joailliers. L’école, qui a des sites permanents à Paris, Hong Kong, Shanghai et Dubaï, a accueilli plus de soixante-dix mille élèves depuis sa fondation il y a douze ans.

BnF.

Créée avec le soutien de Van Cleef & Arpels, L’École des Arts Joailliers a pour objectif de diffuser la culture joaillière à un large public. Ouverte à tous sans condition préalable, cette école d'initiation s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux amateurs avertis, aux collectionneurs de bijoux ainsi qu'aux curieux. Elle offre des formations dans trois domaines principaux : l'histoire des bijoux, la gemmologie et les techniques de fabrication.

Les cours, axés sur la pratique, permettent aux étudiants de maîtriser les gestes et techniques sous la supervision de professionnels tels que des historiens de l'art, des gemmologues et des artisans. L'École enrichit également son offre éducative avec des expositions, des publications, des vidéos, des podcasts, et des conférences, disponibles tant en ligne qu'en personne. Des ateliers spécifiques sont aussi proposés pour les jeunes.

L’École dispose actuellement de cinq sites fixes : deux à Paris, et un à Hong Kong, Shanghai et Dubaï respectivement.

Depuis sa fondation, L’École organise également des sessions nomades en Europe, Amérique, Asie et Moyen-Orient, durant de deux à trois semaines, contribuant au développement international de la culture joaillière.

Crédits photo : Elisa Seitzinger / BnF