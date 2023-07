France : bloquer les sites pirates, première étape vers la dystopie ?

Mozilla salue « un mouvement bien intentionné, mais dangereux pour lutter contre la fraude en ligne ». Le projet de loi SREN a été déposé par le ministre de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire. « Avec ce projet de loi, la France se dote d’un éventail de mesures concrètes inédites et audacieuses visant à renforcer l’ordre public dans l’espace numérique », peut-on lire dans le communiqué de presse du Conseil des ministres daté du 10 mai dernier.

L’article 6, paragraphes II et III, du projet de loi SREN, stipule :

Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne réalise manifestement des opérations constituant les infractions mentionnées aux articles 226-4-1, 226-18 et 323-1 du Code pénal et à l’article L. 163-4 du code monétaire et financier, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours. Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

Une décision « disproportionnée »

« Bien que motivée par une préoccupation légitime, cette décision de bloquer les sites Web directement dans le navigateur serait désastreuse pour l’Internet ouvert et disproportionné par rapport aux objectifs de la proposition légale, soit lutter contre la fraude », affirme Mozilla.

Selon les représentants du navigateur à but non lucratif, « cela créera également un précédent inquiétant et des capacités techniques que d’autres régimes utiliseront à des fins bien plus néfastes ». Et d'ajouter : « Tirer parti des offres existantes de protection contre les logiciels malveillants et le phishing plutôt que de les remplacer par celles fournies par le gouvernement, les listes de blocage au niveau des appareils, constituent un bien meilleur moyen d’atteindre les objectifs de la législation. »

Avant de conclure : « Si elle est adoptée avec succès, le précédent que cela créerait rendrait beaucoup plus difficile pour les navigateurs de rejeter de telles demandes d’autres gouvernements. »

Les sites pirates ciblés

En 2004, l’opérateur britannique BT a développé son système de blocage de contenu, nommé Cleanfeed. Le but déclaré était d’empêcher l’accès aux matériel pédopornographique. Un logiciel utilisé notamment par les studios hollywoodiens afin de bloquer le site qui indexe, mais n’héberge pas les fichiers piratés, Newzbin.

En juin 2023, plus de 850 nouvelles entrées sont apparues sur les listes de blocage des fournisseurs d’accès à Internet britanniques, nous apprend TorrentFreak.

Des sites comme Z-Library subiront-ils les conséquences de l'application de loi SREN ? Après la perte de plus de 200 en fin d’année, Z-Library s'est réfugié sur le Dark Web, avant de réapparaître sur le « clearnet ». Un retour accompagné d’un système de sécurité particulièrement complexe pour les enquêteurs...

