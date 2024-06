L'actrice Reese Witherspoon, grande prescriptrice de livres, s'associe à Apple

Lectrice passionnée, l’actrice Reese Witherspoon, - découverte dans La revanche d’une blonde (2001) ou plus récemment dans la série Big Little Lies - , partage chaque mois ses coups de cœur littéraires, centrés sur des personnages féminins.

Sur son site internet, elle publie également des entretiens avec les autrices en question, des playlists inspirées de leurs récits et des commentaires personnels. Avec 3 millions d’abonnés sur Instagram, elle a acquis une influence non négligeable sur les chiffres de l’édition.

C'est par exemple le cas du roman de Claire Lombardo, The Most Fun We Ever Had (2019, Weidenfeld & Nicolson), écoulé à plus de 27. 000 exemplaires dans les deux semaines suivant sa recommandation, cinq ans après sa sortie.

Une union renforcée

Apple Books et Hello Sunshine, boite de production fondée par l’actrice, inaugurent un partenariat qui confère à Apple Books l’exclusivité des livres audio sélectionnés par le club de lecture.

Désormais, une page spécialement consacrée au Reese’s Book Club sur Apple Books offrira par ailleurs aux lecteurs la possibilité de s’inscrire pour recevoir des alertes à chaque nouvelle sélection. Ils auront aussi l’opportunité de parcourir les recommandations antérieures.

Ce programme marque surtout une nouvelle étape dans l’entente entre Hello Sunshine et Apple. Car l’actrice transforme aussi ses romans préférés en séries télévisées à succès, diffusées sur Apple TV+. Ainsi, elle a produit la série The Last Thing He Told Me, récemment renouvelée pour une deuxième saison.

Un marché prolifique ?

« Pour beaucoup, les livres audio représentent un moyen puissant et accessible de savourer un excellent livre », a déclaré Reese Witherspoon dans un communiqué. Rappelons-le, le marché du livre audio est bien plus développé en Amérique que sur le territoire.

En 2023, 53 % des adultes américains interrogés par la société Edison déclaraient avoir écouté un livre audio en 2023, tandis que seulement 12 % de la population française confiait avoir déjà écouté un audiobook la même année.

Crédit image : Hugo Perez CC-BY-SA 2.0