L’IA : une ressource suspecte pour faciliter l’écriture

Avec les outils d’intelligence artificielle actuellement à la disposition du grand public, il est possible d’alimenter des créations presque infinies. C’est la raison pour laquelle Amazon a préféré interdire à ses contributeurs, sur la plateforme Kindle Direct Publishing, de mettre en vente plus de trois nouveaux livres par jour. On se doute bien, en effet, qu’il n’est pas vraiment possible, humainement, d’écrire plus de trois livres par jour. Déjà que trois…c’est déjà beaucoup trop. Par ailleurs, les utilisateurs de la plateforme sont tenus de préciser s’ils ont eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire leurs titres.

L’usage de l’IA devenu nécessaire dans les nouvelles technologies

Les nouvelles technologiques s’emparent ainsi de plus en plus de notre quotidien, et l’on ne sait pas vraiment quelles limites poser à des usages qui viennent bousculer des univers jusque-là à l’abri d’une forme d’automatisation de la création. Dans le cadre de la sécurité, l’usage de l’IA, par exemple, peut tout à fait s’entendre, en permettant d’étudier très rapidement de nombreuses possibilités et les réponses qu’il convient d’y apporter.

Depuis longtemps, on retrouve de l’IA dans les outils numériques. En outre, l’IA est également utilisée dans des domaines tels que la santé, où elle aide à diagnostiquer des maladies plus rapidement et avec une précision accrue. Dans l’éducation, les systèmes d'apprentissage adaptatif exploitent l’IA pour personnaliser les parcours éducatifs en fonction des besoins individuels des étudiants. Le secteur du commerce n’est pas en reste, avec des chatbots intelligents qui améliorent l’expérience client en offrant un service instantané et personnalisé.

L’usage controversé de l’IA dans les domaines de la création artistique

Mais, si l’on accepte couramment l’usage de l’IA pour renforcer les capacités d’outils numériques, on est beaucoup moins à même de comprendre l’utilisation de l’intelligence artificielle dans des domaines où la créativité humaine a toute sa place. C’est même parfois effarant de voir de l’IA dans les arts. A moins que cela se fasse sous la forme de détournements par exemple.

Si l’on s’amuse avec un outil grand public de génération de texte via IA, on accède à une gamme très vaste de propositions. On peut ainsi créer une histoire et, à l’aide de questions et de réponses, poursuivre la rédaction, dans une forme de co-construction humaine-IA. Que dire alors de l’histoire ainsi élaborée ? Relève-t-elle de l’intelligence humaine ? De l’intelligence artificielle ? La frontière est de toute façon toujours très perméable, étant donné, de toute façon, que l’IA est, déjà, d’origine humaine. Et que la façon dont on interroge une IA est propre à chaque individu, donc le reflet d’une singularité humaine. Savez-vous que l'IA peut aussi créer des sosies ? Pour en savoir plus sur l’essor des doppelgangers généré par l’IA vous pouvez consulter l’article de blog d’ExpressVPN

Un outil d’assistance à la création

On peut par exemple faire appel à une IA pour créer des personnages, de la même façon qu’on les tirerait de notre imagination. Mais, en donnant quelques éléments de direction, l’IA sera en mesure de nous proposer différents personnages qui pourraient répondre à nos attentes, pour une insertion par exemple dans une intrigue romanesque.

Si l’on est en mal d’inspiration, on peut aussi faire appel à une IA qui pourra nous proposer différents scénarios pour commencer ou prolonger un récit. Il est donc véritablement possible aujourd’hui d’imaginer une massification d’un principe de co-création, comme on a pu parler d’image réalisée avec assistance numérique, souvent concernant la mise en forme.

En utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique et des bases de données de personnages et de scénarios existants, l'IA peut générer des descriptions de personnages détaillées et des scénarios complexes à partir de quelques mots-clés ou d'une courte description. Les utilisateurs peuvent alors utiliser ces descriptions et ces scénarios comme point de départ pour leur propre histoire, ou les modifier et les adapter pour créer quelque chose de complètement nouveau. Ce type de jeu d'écriture permet aux utilisateurs de développer leur sens de la narration et de la caractérisation, tout en explorant de nouvelles idées et de nouveaux styles d'écriture.

L’IA peut aussi servir de correcteur et de relecteur. Une fois qu’on a terminé d’écrire un récit, il est possible de le soumettre à une IA qui fera des propositions, donnera des conseils pour améliorer l’existant, que ce soit sur le style, la syntaxe, l’orthographe, mais aussi au niveau des idées mises en œuvre et l’intrigue proprement dite. Cependant, on assiste aussi, dans de nombreux pays, à une judiciarisation des rapports entre IA et auteurs, loin d'une idée de collaboration...

Un outil pour développer ses capacités créatives

Les jeux d'écriture sont une excellente façon de stimuler sa créativité, d'améliorer ses compétences rédactionnelles et de s'amuser en même temps. Avec l'essor de l'Intelligence Artificielle (IA), de nouveaux types de jeux d'écriture sont désormais possibles, offrant aux amateurs d'écriture de nouvelles façons de s'exprimer et de se divertir.

L’IA peut nous aider à améliorer notre sens de la narration et de la caractérisation en générant des descriptions de personnages détaillées et des scénarios complexes. En utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique et des bases de données de personnages et de scénarios existants, l'IA peut créer des personnages et des scénarios qui correspondent à notre style d'écriture et à nos préférences. Nous pouvons alors utiliser ces descriptions et ces scénarios comme point de départ pour notre propre histoire, ou les modifier et les adapter pour créer quelque chose de complètement nouveau.

Troisièmement, l'IA peut nous aider à explorer de nouveaux styles d'écriture et de nouvelles formes narratives en générant des textes qui imitent le style d'écrivains célèbres ou qui expérimentent avec des formes narratives non conventionnelles. En utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique et des modèles de langage, l'IA peut imiter le style d'écriture d'un écrivain célèbre ou d'un genre littéraire particulier, ou expérimenter avec des formes narratives non conventionnelles, comme la poésie concrète ou la littérature générative. Nous pouvons alors utiliser ces textes comme source d'inspiration pour notre propre écriture, ou les modifier et les adapter pour créer quelque chose de complètement nouveau.

Crédits illustration Pexels CC 0