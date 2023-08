Accessibilité : quelles exigences pour les livres numériques ?

Un décret du 14 août 2023 ouvrait (enfin) aux lecteurs français le chemin vers une plus grande accessibilité des livres numériques, en obligeant les éditeurs à s'assurer qu'une bonne partie de leur production serait « nativement accessible » à compter du 28 juin 2025.

« Nativement accessible », cela signifie que les ouvrages numériques achetés sur une librairie en ligne présenteront des caractéristiques techniques permettant à un lecteur handicapé ou empêché de lire de les paramétrer à sa convenance ou d'utiliser une technologie d'assistance, sans désagrément et sans opération technique contraignante.

Un arrêté pour avancer

Les éditeurs « conçoivent des fichiers de livres numériques respectant les exigences d'accessibilité », les distributeurs et diffuseurs les transmettent aux détaillants « sans compromettre leurs fonctionnalités d'accessibilité ni modifier les métadonnées », quand les vendeurs « restituent fidèlement » les fichiers et leurs caractéristiques, indiquait le décret.

Ce dernier n'oubliait pas non plus les éditeurs de logiciels spécialisés pour la lecture d'ebooks, dont les programmes doivent prendre en charge les fonctions d'accessibilité. Le texte traçait ainsi un circuit de l'accessibilité ininterrompu, de l'éditeur au détaillant, pour que le lecteur trouve son compte.

Mais ce décret manquait de précisions quant aux obligations, promises dans un futur arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. Ce nouveau texte, cosigné par Rima Abdul-Malak et Aurore Bergé, est publié au Journal officiel de ce 22 août 2023.

L'article 1 de cet arrêté porte sur les exigences d'accessibilité « applicables aux livres numériques et logiciels spécialisés », avec un angle orienté vers la fourniture des biens. Celle-ci devra être accessible, proposer des informations précises et détaillées, « au moyen de plusieurs canaux sensoriels », et, au format texte, avec des polices de caractères « de taille et de forme appropriées » et un « contraste suffisant ».

Les services d'assistance disponibles dans le cadre de la fourniture des biens (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) devront aussi apporter des informations sur l'accessibilité, avec des modes de communication accessibles.

Les exigences spécifiques aux livres numériques eux-mêmes sont détaillées dans l'article 2 de l'arrêté :

1° Veiller à ce qu'un livre numérique contenant des éléments audio en plus du texte fournisse des contenus textuels et audio synchronisés ;

2° Veiller à ce que les fichiers numériques n'empêchent pas les technologies d'assistance de fonctionner correctement ;

3° Garantir l'accès au contenu, la navigation dans le contenu et dans la mise en page du fichier, y compris la mise en page dynamique, la mise à disposition de la structure du fichier, la flexibilité et le choix de la présentation du contenu ;

4° Permettre des restitutions alternatives du contenu et son interopérabilité avec diverses technologies d'assistance, de manière à ce qu'il soit perceptible, utilisable, compréhensible et robuste ;

5° Permettre la découverte en fournissant des informations, via les métadonnées, sur les caractéristiques d'accessibilité ;

6° S'assurer que les mesures de gestion des droits numériques ne bloquent pas les caractéristiques d'accessibilité. – Arrêté du 14 août 2023 relatif aux exigences d'accessibilité applicables aux livres numériques et logiciels spécialisés

La dernière exigence était particulièrement attendue, puisqu'elle obligera désormais à faire en sorte que les mesures techniques destinées à éviter le piratage et le partage illégal des ouvrages (les fameuses DRM) ne contreviennent pas à l'accessibilité.

Obligations et disproportions

Rappelons que ces obligations s'appliqueront à compter du 28 juin 2025 pour les livres publiés et les logiciels spécialisés commercialisés à partir de cette date. Pour les titres mis en vente antérieurement, une prolongation de 5 ans est accordée, pour atteindre le 28 juin 2030.

Par ailleurs, ces exigences d'accessibilité ne concernent pas les « microentreprises », les structures qui emploient moins de 10 personnes et réalisent moins de 2 millions € de chiffre d'affaires. Enfin, les opérateurs économiques concernés pourront aussi se soustraire aux exigences d'accessibilité s'ils apportent les preuves d'une « charge disproportionnée ».

À LIRE - À quoi bon des livres accessibles “que l'on ne peut ni acheter ni emprunter” ?

Seront alors pris en compte « le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux », « l'estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques [...] par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées » et « le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique ».

L’Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) veillera au bon respect des obligations, avec la menace d'une amende de 5e classe (soit 1500 €, mais au montant progressif en cas de récidive) pour les contrevenants.

Saisie par le gouvernement, l'autorité a donné son avis sur les projets de décret et d'arrêté, notant que le premier alinéa de l'article 1 de l'arrêté (« Veiller à ce que les produits utilisés dans la fourniture du service soient accessibles ») « semble inapplicable ». « En effet, cette disposition conduirait à faire porter la charge de l'accessibilité des liseuses aux opérateurs économiques des livres numériques et des logiciels spécialisés », estime l'Arcom à la lecture du texte.

Elle conseillait de supprimer cette obligation, mais son avis n'a pas été suivi par le gouvernement.

L'arrêté du 14 août 2023 relatif aux exigences d'accessibilité peut être lu en intégralité à cette adresse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0