Piratage : accélérer et renforcer le blocage des sites miroirs

Le cas Z-Library a rappelé, si cela était nécessaire, à quel point la lutte contre le piratage s'inscrit dans la durée. Le 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris ordonne le blocage de cette plateforme, l'une des plus riches en livres numériques, par les fournisseurs d'accès à internet. 209 noms de domaine étaient visés, afin de limiter le recours aux sites miroirs.

Néanmoins, le jugement rejetait la possibilité d'actualisation sans décision de justice, qui permet de réagir rapidement à l'apparition d'un nouveau site miroir en l'ajoutant à la liste des adresses visées.

Site miroir, mon beau site miroir

L'Arcom, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, définit les sites miroirs comme « des services similaires à des sites bloqués qui apparaissent à la suite de la mise en œuvre de mesures de blocage et rendent de telles mesures obsolètes à défaut d’actualisation ».

Pour éviter cette situation, l'Arcom dispose de plusieurs outils, et a récemment expérimenté l'un d'entre eux, l’actualisation des mesures de blocage de services faisant déjà l’objet d’une décision de justice.

Entre octobre 2022 et avril 2023, dans le cadre d'une collaboration avec l'autorité publique, les ayants droit du cinéma et de l'audiovisuel ont transmis une quarantaine de saisines, soit un total de 166 noms de domaine notifiés aux fournisseurs d’accès à internet et liés à des services précédemment bloqués par une décision de justice.

Cette prérogative de l'Arcom découle de l'article L331-27 du Code de la propriété intellectuelle, entré en vigueur en janvier 2022. Elle permet à l'autorité, « saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, [de] demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision ».

La collaboration avec le secteur du cinéma et de l'audiovisuel constituait une sorte de test, et l'Arcom se félicite des résultats : « Le modus operandi étant désormais en place, la lutte contre les sites miroirs se poursuit en s’amplifiant au second trimestre 2023. »

Lutte contre la cybercriminalité

L'Arcom ne sera pas la seule à pouvoir actualiser les mesures de blocage. Le décret n° 2023-454 de ce 12 juin 2023 fait en effet de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) l'autorité administrative pouvant demander le blocage des accès à des sites miroirs.

La demande de l'OCLCTIC peut être adressée aux fournisseurs d'accès internet, aux fournisseurs de services d'hébergement, à toute personne ou catégorie de personnes mentionnées par la décision judiciaire, ainsi qu'à tout exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers. – Décret n° 2023-454 du 12 juin 2023

Une liste de services contrefaisants

Parallèlement à ces possibilités d'actualisation, l'Arcom mène un travail d'information et de communication autour de l'atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins. Celui-ci peut prendre la forme d'une campagne, comme celle diffusée depuis la fin du mois de mai à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Après une procédure contradictoire permettant au service visé de se défendre, l'Arcom publie également sur sa plateforme une liste de sites contrefaisants. Depuis le 31 mai 2023, on y retrouve quatre plateformes, à savoir Uptobox, 1001ebooks, Yggtorrent et Z-Library.

1001ebooks, note l'autorité, propose plus de 8000 œuvres, quand Z-Library, poids lourd du secteur, recense « 11.182.977 livres et 84.837.645 articles, parmi lesquels figurent de nombreuses œuvres protégées ». Uptobox et Yggtorrent donnent aussi accès à des livres couverts par le droit d'auteur, selon l'Arcom, mais concernent principalement des œuvres audiovisuelles.

Les quatre sites sont inscrits sur cette liste pour une durée de 12 mois. L'objectif de cette inscription est de limiter la monétisation de ces exploitations illicites. En effet, « [p]endant toute la durée de l'inscription sur cette liste, les acteurs entretenant des relations commerciales avec ces services, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, doivent rendre publique, au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l'Arcom, l'existence de ces relations », indique l'autorité.

Photographie : illustration, Jeff Nyveen, CC BY-NC-ND 2.0