Alexandre Jardin présente un outil d'écriture dopé à l'IA

Devant les colonnes Buren, près du ministère de la Culture, à Paris, et dans les conditions parfois houleuses du direct, Alexandre Jardin a présenté Yourscrib.ai, une plateforme qui met l'intelligence artificielle au service des auteurs.

Un dialogue créatif

Basée sur ChatGPT, l'outil conversationnel de l'entreprise américaine OpenAI, Yourscrib.ai se présente en deux temps. Dans une première colonne, l'utilisateur entame un dialogue avec l'IA, avant que cette dernière, dans un second espace, ne l'aide « à trouver [son] sujet le plus profond, aller au sujet le plus profond de [son] livre, ce dont il est vraiment question en termes de désir et de peur », a expliqué Jardin.

L'écrivain a précisé qu'il s'était renseigné sur l'intelligence artificielle et ses applications en suivant un cours à Sciences Po donné par le « développeur en chef du projet et ami » Hadj Khelil, PDG de BIGmama Technology, qui assure la conception de la plateforme.

Savoir-faire éditorial

Autre inspiration pour la plateforme : la première éditrice de l'auteur, chez Gallimard : Françoise Verny. « Elle ne m'a jamais encombré de son point de vue. Elle n’était intéressée que par un truc : que j’aille au bout de ma folie », s'est rappelé Jardin au cours de sa présentation. « Un très grand éditeur c’est quelqu’un qui vous accouche en vous poussant au bout de votre folie », résume-t-il.

Il distingue désormais deux IA : celle qui a vocation à remplacer l'humain, et qui ne l'intéresse pas, et celle « qui hybride le talent humain avec l'IA, la plus intéressante selon moi ».

Alexandre Jardin a lui-même testé l'outil sur son livre Des gens très bien (Grasset, 2011), dans lequel il revenait sur l'implication de son grand-père Jean Jardin dans le régime de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale. « L'outil m'a dit : “Vous écrivez ce livre pour vous libérer de votre arbre généalogique, mais, à la fin, vous n’évoquez pas vos enfants” », une suggestion très pertinente selon lui.

Une « révolution démocratique » ?

Jamais avare en hyperbole, celui qui avait créé son parti politique pour la présidentielle de 2017 assure que Yourscrib.ai — nom provisoire — pourrait susciter « une vraie révolution démocratique ». Selon lui, « le suivi éditorial est réservé aux gens qui connaissent des gens dans Paris qui vous donnent accès à ça », et sa plateforme offrirait donc un équivalent plus accessible.

À LIRE - Où sont passées les bases de données illégales d'OpenAI ?

Mais pas gratuit pour autant. « La plateforme ne peut pas être gratuite, il faut trouver des investisseurs », a admis Alexandre Jardin dans sa présentation. « On achète des tokens, soit le nombre de mots que l’on va pouvoir traiter. On est obligé de les acheter à ChatGPT, et il faut aussi pouvoir rétribuer des investisseurs. On achète des tokens et on fait une marge », a-t-il avancé comme modèle économique. Le tarif est pour l'instant de 0,15 € pour 750 mots, mais dépendra de facto du cours du token décidé par OpenAI pour ChatGPT.

Quel que soit l'avenir de Yourscrib.ai, le concept n'est pas aussi révolutionnaire que le clame son cofondateur. Présentée pour la première fois en 2020 et finalisée en 2023, la plateforme Genario propose elle aussi une assistance à l'écriture assortie d'intelligence artificielle, sur abonnement payant également.

Photographie : capture d'écran de la présentation de Yourscrib.ai par Alexandre Jardin, le mardi 28 mai 2024