ePagine et Numilog dévoilent LOUISE, une app de lecture LCP

Cette application permet aux utilisateurs des réseaux ePagine ou Numilog de retrouver et d'ouvrir leurs ouvrages numériques en utilisant simplement leur adresse email.

Grâce à l'expérience et à l'expertise combinées de ces deux groupes, qui cumulent plus de vingt ans d'engagement dans l'innovation pour le livre, LOUISE espère offrir une interface utilisateur ergonomique et intuitive. Elle intègre des fonctionnalités telles que la personnalisation de la police et de la taille des caractères, le choix de la couleur de fond, ainsi que des options d'annotation, de surlignage, et de synthèse vocale de haute qualité.

LOUISE entend assurer une expérience de lecture sans contraintes, prenant en charge tous les formats numériques courants (ePub, PDF et MP3), que ceux-ci soient protégés par la DRM LCP ou non. Contrairement à d'autres plateformes comme Amazon ou Kobo, LOUISE offre une complète liberté d'accès sans lier ses utilisateurs à une librairie spécifique, présentent ePagine et Numilog.

LOUISE se destine aux amateurs de livres et aux professionnels. Parmi ses caractéristiques :

Une interface de lecture simplifiée et performante.

Une synchronisation automatique des achats d'ebooks effectués sur les librairies des réseaux ePagine et Numilog.

Un accès à un large réseau de libraires indépendants et de bibliothèques en France, en Belgique, en Suisse, et bientôt aux Pays-Bas.

La possibilité d'emprunter directement dans l'application via les interfaces des bibliothèques numériques du réseau, que ce soit via PNB pour les libraires clients d'ePagine ou BiblioAccess pour ceux de Numilog.

La DRM LCP, développée par EDRLab, est une protection numérique qui simplifie et sécurise l'expérience utilisateur, permettant un accès aisé aux contenus numériques.