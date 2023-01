Les séries adaptées de livres toujours plébiscitées... illégalement

Ce classement des séries les plus piratées fait renouer la franchise Game of Thrones avec la première place de ce top pas comme les autres. En effet, durant plusieurs années consécutives, les saisons de la production HBO ont été plébiscitées par les pirates d’internet. Une hégémonie qui a pris fin en 2019, avec la huitième et dernière saison.

Les plateformes de streaming flouées en priorité

Feu et sang, récit épique en deux parties de George R.R. Martin entièrement consacré à la dynastie des Targaryen, a été diffusé à partir du 22 août dernier sur OCS en France. Par épisode, il aurait drainé 29 millions de spectateurs américains, selon le réseau.

La production HBO est ici devant la série la plus chère de l’histoire d’Amazon Prime Video. La production Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, au budget record de 465 millions $, a été diffusée à partir du 2 septembre. Le premier épisode de la série aurait réuni 25 millions de personnes attentives devant leur écran.

Ce classement, produit par Torrent Freak, ne rend compte, en revanche, que d’une petite partie du paysage du piratage des séries. Les services de streaming illégaux, qui ne rapportent généralement pas de statistiques de visionnage, ne sont pas dans ce classement. Ce top a été réalisé sur la base d’échantillons de données provenant de plusieurs sources, y compris des statistiques rapportées par les trackers BitTorrent publics.

Si la plateforme du géant de la vente en ligne ne rafle la première place, elle s'accapare cependant la troisième position, avec une autre série événement, The Boys. Cette dernière est aussi une adaptation, d'une bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson.

Autres super-héros dans le classement, Moon Knight de l’univers Marvel, créé par le scénariste Doug Moench et le dessinateur Don Perlin. La série de la plateforme Disney + met en scène un soldat d’élite, Marc Spector, ramené à la vie dans le Temple égyptien de Khonsou, la divinité de la Lune et de la vengeance. Il devient alors Moon Knight, héros à la justice expéditive.

La géant américain présidé par Robert Iger place également deux séries tirées de l’univers Star Wars, Obi-Wan Kenobi et Le Livre de Boba Fett, respectivement à la 6e et 7e place. Mais également She-Hulk : Avocate, en 9e, et la série d'aventure, Andor, 10e. Enfin, Netflix ne place qu’une série dans ce classement, avec une de ses productions phares, Stranger Things, 8e.

House of the Dragon succède en tête du classement à deux productions Disney +, Wandavision en 2021, et The Mandalorian en 2020.

Cette représentation exclusive des séries produites par les plateformes de streaming s'explique notamment par la fragmentation du secteur, qui multiplie les offres, comme dernièrement Paramount et son service Paramount +.

Crédits photo : HBO Max (YouTube)

