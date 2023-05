ChatGPT, Midjourney... L'Europe en passe de légiférer sur l'IA

La disposition relative aux questions de droit d’auteur serait un ajout tardif, rédigé au cours des deux dernières semaines, révèle Reuters.

La source de l’agence de presse explique que certains membres du comité chargé de débattre du projet de loi au Parlement européen ont tout simplement proposé d’interdire l’utilisation de matériel protégé par le copyright pour former les modèles d’IA générative. Une suggestion finalement rejetée, afin de mettre l’accent sur l’exigence de transparence.

Un projet initié il y a 2 ans

La députée allemande Renew Europe au Parlement européen, Svenja Hahn, a déclaré : « Contre les souhaits conservateurs d’une surveillance accrue, et les fantasmes gauchistes de surréglementation, le Parlement a trouvé un compromis solide qui réglementerait l’IA de manière proportionnée, protégerait les droits des citoyens, favoriserait l’innovation et stimulerait l’économie. »

En réalité, cette loi sur l’IA est en préparation depuis près de 2 ans, soit bien avant la « hype » autour de ChatGPT et d'autres IA génératives. Certains diront à défaut de les inventer... L'intelligence artificielle était alors identifiée comme « technologie émergente ». Pour exemple, OpenAI est née dès 2015, portée par l’actuel président, Sam Altman, et, entre autres, un certain Elon Musk...

La question des fausses informations

Après avoir été débattu au Parlement européen et accepté, le projet de loi est passé à la dernière étape du processus législatif, avant promulgation. Il est à présent entre les mains des juristes de l’Union européenne et des États membres, qui en discuteront.

Si la proposition est validée, les outils IA seront classés en fonction de leur « niveau de risque », de « minime » à « inacceptable ». Ces catégories établissent un degré de surveillance, avec des critères tels que la diffusion de fausses informations ou un langage discriminatoire. Les programmes dits « à haut risque » ne seront pas interdits, mais soumis à des exigences de transparence importantes.

TerminatorGPT ?

Depuis le lancement de GPT-4, la crainte est de mise chez de nombreux acteurs politiques et de la Tech, et ce au niveau mondial, en commençant, encore lui, par Elon Musk... Ce dernier, avec d’autres, réclame un moratoire de 6 mois, avec arrêt du développement de la technologie ChatGPT, afin de débattre sereinement des limites à donner à cette technologie.

Une pétition a par ailleurs été partagée dans ce sens. D’autres ont vu dans la posture du milliardaire sud-africain une certaine jalousie, lui qui ne fait plus partie du projet OpenAI. L’annonce de la création, par le fondateur de Tesla, de TruthGPT, une IA destinée « à chercher la vérité », témoignerait pour cette dernière hypothèse.

Avec une croissance spectaculaire à partir de fin 2022, ChatGPT, entre sa version payante et non-payante, a atteint aujourd’hui plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois.

La protection des données

Le 31 mars, l’Italie, par l’entremise de son Autorité de protection des données personnelles, avait bloqué Chat GPT dans le pays, « avec effet immédiat ». Elle accusait OpenAI de ne pas respecter la réglementation européenne sur la protection des données personnelles des internautes (RGPD). Ce 28 avril, l’outil IA a de nouveau été autorisé dans le pays, après des ajustements réalisés par OpenAI.

L’entreprise publie à présent sur son site des informations sur la façon dont elle « collecte » et « utilise les données liées à l’entraînement », et offre une « plus grande visibilité » sur la page d’accueil de ChatGPT et OpenAI, de la politique concernant les données personnelles.

Pour l’Italie spécifiquement, un mécanisme de vérification de l’âge des utilisateurs a également été mis en place. Le 13 avril, l’Espagne a aussi annoncé l’ouverture d’une enquête sur ChatGPT. Le jour même, l’Union européenne a lancé un groupe de travail pour « favoriser la coopération européenne sur le sujet ».

Aux États-Unis en revanche, l'US Copyright office a décrété en mars que les images produites à partir d’une IA ne sont pas protégées par le droit d’auteur, quel que soit le niveau de créativité qui est attribué à une œuvre générée par un programme. La raison : les utilisateurs de ces outils n’exercent pas de contrôle créatif absolu sur la manière dont ces systèmes interprètent les instructions des artistes pour créer les œuvres finales.

Une limite à ce principe a été fixée au niveau de la performance de ces technologies IA employées par les artistes, et du niveau d’implication humaine dans le processus de création.

Crédits photo : Domaine Public