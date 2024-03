Créer des vidéos pour parler des livres offre une approche dynamique et engageante qui peut attirer un public plus large et diversifié. C’est une solution que l’on peut utiliser, en tant que simple amateur, pour faire part de ses coups de cœur, voire de ses coups de griffe. De nombreux logiciels sont accessibles en ligne pour proposer un contenu vidéo de haute qualité, avec un rendu professionnel.

De nombreux outils en libre accès

Si vous êtes lassé de recourir à une multitude d'outils et d'éditeurs variés pour perfectionner une vidéo, sans jamais obtenir la satisfaction escomptée, il existe la solution de recourir à un éditeur vidéo YouTube particulièrement fiable. C’est la solution optimale à tous vos soucis d'édition. Pour ceux qui investissent des heures dans l'édition vidéo, opter pour un éditeur très performant peut être la clé de la résolution de ce problème.

En tant qu’amateur ou passionné de littérature, grâce à la vidéo et à son partage sur les réseaux sociaux, on gagne en accessibilité et en engagement. En effet, les vidéos sont souvent plus accessibles et attrayantes pour un public moderne qui préfère le contenu visuel. Mais elles permettent aussi d'engager les spectateurs de manière immersive, captivante et peuvent rendre la discussion sur les livres plus vivante.

La vidéo, un outil puissant de démocratisation

On peut même se dire, d’une certaine façon, que l’on contribue ainsi de façon radicale à une plus grande démocratisation de la littérature. En rendant les analyses et les critiques de livres disponibles sous forme vidéo, on peut toucher un public plus large, y compris ceux qui n'ont peut-être pas le temps de lire des articles longs ou des critiques écrites. Paradoxalement, c’est en choisissant un format différent du média dont on parle qu’on peut arriver à attirer de nouveaux lecteurs. Voire faire se découvrir des lecteurs qui s’ignoraient jusque-là.

Recourir à la vidéo pour parler des livres, c’est la voie à une personnalisation de l'expérience. Ainsi, les vidéos permettent aux créateurs de partager leur personnalité et leur passion pour les livres de manière plus directe. Cela crée une connexion émotionnelle avec le public, ce qui peut être difficile à réaliser uniquement à travers des articles écrits. Ces nouveaux outils peuvent inspirer des création d'une redoutable modernité : pensons à Marcel Proust revisité par un peintre et un artiste de la scène électro-pop dans un ensemble intitulé "Proust Monumental".

Des outils offrant un rendu professionnel

Avec les outils actuels de modification et de correction des vidéos, rien n’est plus aisé que de produire un contenu au rendu hautement qualitatif. La stabilisation vidéo, qui était autrefois réservée aux professionnels, est aujourd’hui à la portée de tous, avec des logiciels en libre accès, très facile dans leur mise en œuvre pratique. On peut aussi enrichir, grâce à la vidéo, la vision que l’on a, de prime abord, de certains livres. Mais il est possible aussi de partager certains visuels déjà contenus dans les livres dont on veut parler. Comment en effet commenter une planche de bd sans l’avoir sous les yeux. Faire appel à la vidéo est alors la solution la plus simple.

Avec certains logiciels d’appui à la création, dans le processus de stabilisation vidéo, des algorithmes d'IA ainsi que des capteurs gyroscopiques s'exécutent tout au long de la vidéo pour identifier les distorsions. Ensuite, ils utilisent l’intelligence artificielle pour corriger ces défauts et distorsions comme s’ils n’avaient jamais existé. Bien plus que de s’occuper simplement de la netteté de l’image, ces logiciels améliorent la vidéo dans son ensemble, en travaillant sur les effets esthétiques et la qualité globale grâce à la correction de paramètres cachés pour le commun des utilisateurs.

Comment réparer des vidéos avec le stabilisateur vidéo de CapCut ?

La réparation de vidéos avec le stabilisateur vidéo de CapCut est le processus le plus simple et le plus rapide. Apprenons-le ici à travers les quatre étapes les plus courtes suivantes !

Étape 1 : Créer un compte

Accédez au site Web de cet éditeur et cliquez sur S'inscrire pour créer votre compte. L’inscription est gratuite et ne prend que quelques secondes. Après votre inscription, connectez-vous à votre compte en utilisant votre identifiant/nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Étape 2 : Télécharger la vidéo

Depuis la page d'accueil, cliquez sur la stabilisation vidéo pour ouvrir le nouvel espace sur votre écran avec le bouton de téléchargement. Utilisez ce bouton pour télécharger votre vidéo de mauvaise qualité, déformée ou tremblante sur cet éditeur.

Étape 3 : examiner les modifications

Lorsque vous cliquez sur le bouton de téléchargement, l'éditeur générera instantanément la version stabilisée de votre vidéo. Sur votre côté droit, vous verrez l'icône d'aperçu avec l'étiquette « Stabilisation vidéo ». Cliquez dessus pour voir la version originale de la vidéo et cliquez à nouveau dessus pour revenir à la version stabilisée.

Étape 4 : Exporter

Maintenant, cliquez sur le bouton Exporter pour télécharger cette vidéo incroyablement stabilisée sur votre appareil. Répétez les étapes pour stabiliser d'autres vidéos de votre appareil qui tremblent ou nécessitent d'être affinées.

Une fois votre courte vidéo finalisée, les plateformes telles que YouTube constituent alors des canaux de partage puissants qui permettent d'atteindre un vaste public. Les vidéastes peuvent bénéficier de la visibilité de ces plateformes et toucher des personnes du monde entier. Mais gardons aussi à l’esprit que les vidéos offrent la possibilité d'expérimenter avec différents formats narratifs, tels que les vlogs, les interviews d'auteurs, les animations, etc. Cela permet de diversifier le contenu et de le rendre plus attractif.

Quand on arrive à constituer une certaine audience, c’est l’assurance aussi de mettre en place une interaction instantanée. Les commentaires et les réactions des spectateurs peuvent être immédiats, créant ainsi une interaction dynamique entre le créateur de contenu et son public. Cela favorise une communauté autour des livres. On peut aboutir à la naissance de nouvelles amitiés autour des livres que l’on aime. Quoi de mieux pour se réunir que la littérature.

Crédits illustration Pexels CC 0