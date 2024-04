Kobo inaugure une gamme de liseuses en couleur

Les nouvelles Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour sont équipées d'un écran couleur E Ink Kaleido™ 3. Elles disposent d'une capacité de stockage de 16 Go, pour transporter jusqu'à 12.000 livres numériques ou 75 livres audio Kobo, et d'un accès continu à la librairie Kobo.com. Elles sont également dotées du Bluetooth, pour l'écoute de livres audio.

En outre, la Kobo Libra Colour est également compatible avec le Kobo Stylus 2, permettant ainsi aux utilisateurs d'écrire à la main, de surligner et de créer des carnets en couleur. La surbrillance en couleur est également disponible sur la Kobo Clara Colour.

Crédits : ActuaLitte CC BY SA 1.0

En plus de l'expérience de lecture en couleur, Rakuten Kobo annonce renforcer avec ces nouvelles liseuses son engagement en faveur du développement durable, avec de nouvelles fonctionnalités de réparabilité et l'utilisation de plastiques recyclés, issus des océans et respectueux de l'environnement.

Pour les utilisateurs pour lesquels la couleur n'est pas une priorité, Kobo présente également la nouvelle Kobo Clara BW, une version améliorée de sa liseuse classique de 6 pouces.

Les Kobo Libra Colour, Kobo Clara Colour et Kobo Clara BW sont disponibles à l'achat sur le site de Kobo et chez certains détaillants. Les précommandes débutent le 10 avril et les appareils seront disponibles en magasin et en ligne à partir du 30 avril 2024.

Crédits image : ActuaLitte CC BY SA 1.0