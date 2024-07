Babelica : le salon de l'édition indépendante qui se déploie en ligne

Babelica entend être une plateforme dédiée à l'exploration, l'échange et l'expérimentation dans le domaine de l'édition indépendante, et ce à l'échelle internationale. Conçu par et pour les éditeurs indépendants, le salon vise à célébrer et à encourager la bibliodiversité, comme de donner une occasion de réfléchir à de nouvelles possibilités dans l'édition.

Il offre un cadre pour des débats et échanges entre professionnels, universitaires et passionnés de lecture. Un marché des droits est aussi proposé, permettant aux participants d'acheter ou de vendre des droits directement via la plateforme Babelica en dehors des sessions planifiées.

En complément des tables rondes et discussions, Babelica organise des ateliers tout au long de l'année. Ils ont été pensés comme des espaces d'échange de savoir-faire et d'expérimentations sur divers thèmes comme le numérique, la découvrabilité, l'intelligence artificielle et l'écologie du livre.

Reflétant le réseau de près de 800 membres de l'Alliance, Babelica souhaite offrir la plus grande diversité éditoriale possible, avec des publications dans plusieurs langues, y compris celles moins reconnues.

Le format virtuel du salon offre des avantages comme la réduction des coûts et de l'impact environnemental, mais impose des choix en raison des différences de fuseaux horaires. Néanmoins, toutes les activités seront disponibles en replay sur la chaîne Youtube de l'Alliance.

Plus de 85 maisons d’édition de 40 pays sont à retrouver dans l’espace « Publishers » ; une diversité de titres (en sciences humaines et sociales, littérature, jeunesse…) dans une multitude de langues sont à découvrir dans l’espace « Books » ; 22 événements sont à suivre entre le 20 et 22 septembre depuis la plateforme Babelica (voir « Program »).

Les discussions de Babelica 2023 sont disponibles sur le site de Babelica. L'avant-programme de l'édition 2024 est déjà disponible sur le site de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants.

Crédits photo : Babelica