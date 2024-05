Churchill, Roosevelt et De Gaulle dans une BD numérique enrichie

Tout juste mis en ligne et porteur du label Mission Libération de l'État — qui signale le cycle commémoratif de 2024 et 2025 —, Le Bras de fer invite les lecteurs et lectrices au cœur d'une relation complexe, celle qui s'organise entre Churchill, Roosevelt et De Gaulle. L'équilibre des forces en présence déterminera le sort de la France libérée...

Un trio, et un duo

Le récit prend place entre 1942 et 1944, sous la plume d'un narrateur un peu particulier : il s'agit en effet d'Edward Murton, un reporter de guerre américain qui enquête sur le jeu de pouvoir qui se déroule alors. Lui-même n'est pas tout à fait serein : il lutte contre ses propres addictions, dont il doit ressortir vainqueur pour sauver son couple.

Il croise au cours de son enquête Martha Kendall, une jeune photographe lancée dans le sillage des soldats, sur le front. Tous deux partagent un certain nombre de traumas et, surtout, un goût pour la vérité et l'information.

Le Bras de fer mélange réalité historique et fiction, pour retranscrire l'atmosphère d'une époque et les interrogations de ses contemporains. Cette bande dessinée est cosignée par Pascal Roussel, scénariste et réalisateur, et Jean Dytar, dessinateur. Ils ont pu bénéficier, pendant la création, de l'expertise d'historien d'Olivier Wieviorka, auteur d'une Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale (Coédition Perrin/Ministère des Armées) et d'Une histoire de la résistance en Europe occidentale (Perrin), entre autres.

Enrichir la lecture

Le Bras de fer, disponible gratuitement à cette adresse, se déroule sur 10 chapitres, pour une heure de lecture environ. Cette dernière ne sera pas silencieuse, puisque la bande dessinée est doublée d'une bande sonore de première qualité, afin de renforcer l'immersion des lecteurs et lectrices.

S'il est possible de découvrir l'œuvre sur un ordinateur, la lecture sera facilitée et plus qualitative sur l'écran d'un smartphone, où les illustrations verticales seront magnifiées. Et, avec des écouteurs sur les oreilles, difficile de ne pas rester captivé pendant l'intégralité du récit.

Outre les enregistrements sonores, d'autres archives tirées du fonds de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) viennent ponctuer l'histoire, notamment les photos de Martha Kendall sur le front, à Alger, en Sicile et en Italie, et les propres prises de vue d'Edward Murton. Bien sûr, les discours du général de Gaulle s'entendent aussi régulièrement...

L'ECPAD abrite bien d'autres archives, dont 15 millions de photographies et 94.000 heures de films, pour rendre compte des conflits contemporains dans lesquels l'armée française est ou a été impliquée. Le site Images Défense permet ainsi de découvrir plusieurs milliers de photos et d'heures de films.

Photographies : extraits du Bras de fer, BD de Pascal Roussel (scénario) et Jean Dytar (dessin)