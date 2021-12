Mort de la poétesse Jeanine Baude, “un croissant de lune éclaire mes yeux

Née en 1946 dans les Alpilles, Jeanine Baude vivait à Paris. Elle aimait à dire « j’écris avec mon corps, je marche avec mon esprit » ou bien « je commets des délits d’écriture ». Écrivaine, critique, poète, elle approfondissait sa recherche d’écriture dans un métissage de valeurs et de luttes sociales profondes, un véritable et authentique militantisme, doublé d’une écriture ciselée, précise et ample.

Elle a publié une trentaine d’ouvrages dont, en poésie, L’Adresse à la voix (Rougerie 2003), Le Chant de Manhattan (Seghers 2006), Juste une pierre noire (Éditions Bruno Doucey, 2010), Les Roses bleues de Ravensbrück (Éditions La rumeur libre, 2021).

Les deux premiers tomes de ses Œuvres Poétiques ont paru à La rumeur libre et ont été récompensés par plusieurs prix dont le prix du livre insulaire de Ouessant en 2015 ; Ouessant cette île qu’elle avait adoptée et qui l’avait également adoptée.

Parmi les nombreux récits et essais qu’elle a écrits, elle affectionnait ce texte jeunesse Emma Goldman, non à la soumission, publié dans la collection Ceux qui ont dit non (Actes Sud junior, 2011). Elle était également membre du comité du P.E.N Club français et de plusieurs revues internationales.

