Les ménages français ont dépensé 3,7 milliards € pour le livre en 2020

Le champ marchand de la culture, qui couvre médias et industries culturelles, création et diffusion et enfin patrimoine, a connu une année 2020 difficile, qui n'a toutefois pas marqué de la même manière tous les secteurs. Si les recettes dans leur ensemble baissent de 12 %, les situations de la projection cinématographique (-65 % du chiffre d'affaires en 2020, par rapport à 2019) et du livre (-6 % du CA) n'ont pas grand-chose à voir.

Une année 2020 moins mauvaise que prévu pour le livre ne doit pas masquer des évolutions plus sensibles sur la durée : « [L]e poids des branches de la presse et du livre, qui contribuaient le plus à la valeur ajoutée des branches culturelles à la fin des années 1990 (pour 30 % du total), a chuté de moitié en vingt ans et représente désormais 14,4 % du “PIB culturel” en 2019, soit 7,1 milliards d’euros, dont 4,7 milliards pour la presse et 2,4 milliards pour le livre », relève le rapport du ministère de la Culture.

Avec une valeur de 14,8 milliards €, la production marchande du livre reste parmi les plus importantes du secteur de la culture, toutefois, derrière l'audiovisuel (31,8 milliards €).

Comme l'avait remarqué la Cour des comptes il y a quelques semaines, le budget et les dépenses du ministère de la Culture ont augmenté, en matière de financement de la culture, mais celles des collectivités territoriales sont également en hausse. En moyenne, les collectivités territoriales consacrent 142 € par habitant au financement de la culture.

Fait notable dans le rapport, la hausse impressionnante du financement participatif de la culture, + 118 % par rapport à 2019, qui représente 72,5 millions €, dont 22 % pour des projets liés à l'édition et au journalisme.

En 2019, les ménages ont consacré environ 1,8 % de leur budget à la culture, avec une évolution qu'il faut déjà relever pour 2020 : la crise sanitaire a poussé les acquisitions de biens et services connexes, comme des ordinateurs et des consoles de jeu vidéo, au détriment des biens et services culturels, notamment les livres. Toutefois, la part du budget culturel des ménages consacrée à ce dernier reste la même, de 2019 à 2020.

En valeur, les dépenses des ménages pour le livre s'élèvent à 3,7 milliards € en 2020, en recul de 4 % par rapport à 2019 (3,9 milliards €). Entre 2010 et 2019, ces dépenses ont reculé de 2 %, souvent au bénéfice d'autres biens et services culturels.

La somme consacrée aux livres, journaux, revues et périodiques pèse pour 1,3 % des dépenses annuelles des ménages français, contre 2,2 % en 1980. Le livre y représente toutefois une dépense plus importante que pour les journaux, revues et périodiques.

Photographie : illustration, Mario A. P., CC BY-SA 2.0