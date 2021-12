Le ministère de la Culture, bon élève, mais bien trop dispersé (Cour des comptes)

Trop bon élève, le ministère de la Culture ? Dans un rapport d'une vingtaine de pages, la Cour des Comptes commence par remarquer la « formidable expansion de l’activité culturelle dans notre pays », que la politique de la rue de Valois a largement aidé. Toutefois, les investissements croissants des collectivités territoriales et la multiplication des opérateurs du ministère ont fait perdre à ce dernier son rôle d'initiateur...

Depuis sa création en 1961, le ministère met en œuvre une politique de soutien de l'activité culturelle, et, en ajoutant de nouveaux domaines culturels à ses bénéficiaires (comme la bande dessinée ou le jeu vidéo, notamment), il a aussi fait grandir ses dépenses, ainsi que son budget.

La multiplication des acteurs intervenant dans le champ de la culture (publics ou privés, opérateurs de l'État, collectivités territoriales), ainsi que la provenance des financements ont toutefois « dilué » les missions du ministère, pour reprendre l'expression de la Cour.

La politique de subventionnement semble ainsi à bout de souffle, selon le rapport, avec « un saupoudrage des aides selon une politique de guichet et de droits acquis difficile à remettre en cause ». Cette dispersion des aides, dont les montants sont de plus en plus réduits, a conduit à d'importantes lacunes dans certains secteurs, comme le patrimoine ou le spectacle vivant.

La forte rotation des ministres en poste — 18 depuis 2007 — et la faible attractivité de l'administration centrale ont porté préjudice à cette dernière, tandis que les opérateurs régionaux, eux, se retrouvent avec des moyens inadaptés, qui limitent la possibilité d'ouvrir des chantiers de grande ampleur.

De nouveaux objectifs pour le ministère

La Cour des Comptes invite donc le ministère de la Culture à se recentrer sur certaines missions, notamment les actions envers la jeunesse, la démocratisation culturelle, l'éducation artistique et culturelle ainsi qu'au soutien des initiatives inclusives.

Une attention particulière doit être portée au numérique, indique la Cour, « afin d’en faire un levier majeur de son action, notamment en matière de conservation, de valorisation et de diffusion de la culture, mais aussi comme vecteur de densification des contenus ».

Le mouvement de décentralisation doit aussi être mené à son terme, avec des transferts de monuments nationaux, mais aussi d'agents d'établissements publics qui sont toujours rémunérés par le ministère.

Les réformes de l'organisation et du fonctionnement du ministère doivent être poursuivies et menées à bien, insiste la Cour des Comptes, qui préconise « l’élaboration d’une politique de ressources humaines spécifique à la catégorie des cadres supérieurs, fondée sur l’enrichissement des tâches managériales, le développement d’une véritable gestion prévisionnelle des emplois et compétences et une politique de rémunération incitative dans le but d’accroître la fluidité des parcours entre le ministère et ses opérateurs ».

Pour qu'il puisse se recentrer sur ses missions « nationales », le ministère doit laisser plus de champ aux Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), en faisant évoluer les tâches et les moyens de ces dernières.

Le rapport est accessible ci-dessous ou à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0