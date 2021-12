Le chanteur John Legend se lance dans l’édition

Par le passé, Molly Stern avait déjà eu l’occasion de côtoyer des célébrités — elle a notamment édité les mémoires à succès de Michelle Obama, Becoming, livre publié sous le titre Devenir par les éditions Fayard (traduction d'Odile Demange et Isabelle D. Taudière). Or depuis septembre, avec la création de Zando, Stern se lance dans un tout autre projet, en collaboration avec des icônes de la culture américaine. Premières têtes : la romancière-scénariste à succès Gillian Flynn et la comédienne Lena Waithe.

Ce mois-ci, ce sont Mike Jackson, Ty Stiklorius, et John Legend qui se joignent à Zando. Après avoir rencontré le chanteur, Stern était convaincue de la pertinence de ce partenariat : « Quand vous fouillez un peu avec quelqu'un comme John et entendez le genre d'enthousiasme, d'engagement et de sérieux dans lequel il propose des idées tirées de livres, vous pensez : "C'est exactement le genre de personne qui a une visibilité et un impact sur le monde et qui possède le sérieux intellectuel nécessaire pour être éditeur" », a-t-elle déclaré.

Get Lifted Books, pour les voix marginalisées

Le trio, comme tous les partenaires de la maison d’édition, s'engage à publier quatre à six livres au courant des trois prochaines années, dans leur propre collection : Get Lifted Books. Selon le modèle commercial de Zando, qui confie une grande partie de la promotion à ses éditeurs partenaires, Legend et son équipe seront impliqués dans le marketing et la promotion des livres auprès de leurs propres fans.

« Les auteurs et les romanciers sont parmi les plus grandes voix que nous ayons, et beaucoup d'entre eux sont inexploités », a assuré Jackson. « Nous avons eu beaucoup de succès en lançant des carrières et nous avons pensé, en tant que lecteurs passionnés qui aiment les livres et les romans : "Pourquoi ne pas étendre la plate-forme que nous offrons à ces artistes à l'édition ?" »

Une première acquisition est le livre signé par Liv Little, Rosewater, dont la publication est prévue pour 2023.

L'équipe de Get Lifted s’intéressera principalement à des biographies, des mémoires, des fictions « qui défient les préjugés » et d'autres ouvrages qui traitent de sujet comme ceux du racisme, de la culture, de l'histoire et de la science.

« Nous souhaitons que notre contenu soit toujours provocateur, intéressant, éclairant et instructif, et nous voulons présenter des conteurs qui méritent d’avoir la chance d'être entendus », a déclaré Legend. Toutefois, Jackson a pris le temps de préciser « que si un auteur super célèbre veut écrire un livre avec nous, nous le ferons aussi ».

L’entreprise Get Lifted Film est née d'une amitié de longue date entre Legend, Jackson et Stiklorius. Depuis son lancement en 2012, elle s'est imposée comme un acteur de l'industrie, mettant l’accent sur la parole des communautés marginalisées. Get Lifted Film a notamment produit La La Land, ainsi que la série Underground.

Un projet futur de taille est l’adaptation cinématographique de Blacktop Wasteland, un roman de S. A. Cosby, qui n’a à ce jour pas de traduction française.

Sources : Publishers Weekly, AP News, Los Angeles Times

Crédit photo : Toglenn, CC BY-SA 4.0