La romancière et journaliste Maryse Wolinski est décédée à l'âge de 78 ans

Née Maryse Bachère à Alger, c'est après une première carrière dans la presse, où elle passera par Sud-Ouest, Le Journal du dimanche, Elle ou Le Monde-Dimanche, qu'elle choisit de se consacrer à la littérature.

Un engagement féministe

Son premier roman, Au diable vauvert, paraît chez Flammarion en 1988. « L'intimité et le secret, la vie de famille, l'amour (ou le désamour) dans le couple, autant de thèmes qui formeront la matière de ses romans ultérieurs », souligne le Seuil dans un communiqué. Des succès suivront, comme Le Maître d'amour, paru en 1992, Lettre ouverte aux hommes qui n'ont rien compris aux femmes, en 1993, ou encore La Femme qui aimait les hommes, sorti en 1998.

La maison d'édition rappelle également l'engagement de Maryse Wolinski dans la cause des femmes, très attentive à leur place dans la société et aux mouvements féministes qui ont su placer les questions d'égalité et de respect au centre du débat public.

L'après Charlie Hebdo

La mort de son mari fait basculer son approche de la littérature. Après ce drame, aussi symbolique qu'émouvant, elle consacre trois livres à son mari, le spirituel et impertinent Georges Wolinski, représentant de l'esprit Hara-Kiri des années 70, libertaire, engagé et spirituel jusqu'à être bête et méchant par choix. Parait ainsi Chérie, je vais à Charlie, en 2016, Le goût de la belle vie en 2018, et Au risque de la vie en 2020.

Dans ses trois textes, elle dénonce notamment les défaillances en matière de sécurité, pour Charlie Hebdo, de la part de la police et de la prévention antiterrorisme, et rapporte les retours de Wolinski au sujet du changement d'atmosphère au journal, moins légère et fraternelle qu'avant.

Également engagée pour la liberté d'expression et les valeurs républicaines face à « l'obscurantisme », dont elle a expérimenté les conséquences au plus profond d'elle-même, elle aura porté le projet de création d'une Maison du dessin de presse et du dessin satirique. Le 15 janvier 2020, à l’occasion de ses vœux à la presse, le Président Macron annonçait la création d’une maison du dessin satirique et du dessin de presse, et… finalement rien.

Une mort accueillie “avec vaillance et élégance”

Après l'hommage rendu par sa dernière maison d'édition, sa fille, Elsa, a salué sur son compte instagram la « vaillance et l'élégance » avec laquelle sa mère est partie, rapporte l'AFP. les hommages se sont succédé pour saluer une dernière fois l'écrivaine et journaliste.

La Bibliothèque nationale de France rappelle ainsi qu'en 2011, Georges et Maryse Wolinski ont fait le choix de donner plus de 1000 dessins du dessinateur à la Bibliothèque. « 50 ans de production artistique d'une figure incontournable du dessin de presse sont ainsi accessibles à tous sur Gallica grâce à eux. »

« Maryse Wolinski a nourri avec la Bibliothèque une relation fidèle et amicale, engagée, placée sous le signe de la mémoire et du respect bien sûr, mais surtout de la vitalité d’un combat pour la défense et la valorisation du dessin de presse, si essentiel à la démocratie. C’est ce combat qui nous réunissait. Nos échanges vont nous manquer. Mais nous continuerons sur le chemin dessiné ensemble », a déclaré Laurence Engel, présidente de la BnF.

Vincent Monadé, ex-président du CNL et chargé d’une mission sur la création d’une maison du dessin de presse, indique : « J’ai rencontré Maryse Wolinski à l’occasion de son projet de créer une Maison du dessin satirique et du dessin de presse, telle que voulue par son mari Georges. La voix douce et l’humour redoutable de Maryse cachaient une volonté de fer. Elle ne lâchait jamais rien, remettant cent fois sur l’ouvrage ses idées et ses propositions. C’était une grande dame. Je regrette qu’elle n’ait pas pu, avant son décès, voir la naissance de la maison qu’elle portait. C’est dommage, et incompréhensible. »

Le dessinateur Xavier Gorce, engagé avec Maryse Wolinski dans le projet d'une maison du dessin de presse, a salué sa mémoire.

Cyril Petit, directeur de la rédaction du journal où elle a commencé sa carrière en 1968, et où elle a rencontré son futur époux, s'est aussi exprimé.

Ou encore des figures politiques, comme la Maire de Paris, Anne Hidalgo.

