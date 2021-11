L'auteur américain Noah Gordon, inconnu dans son pays, est mort

À l'occasion de l'adaptation au cinéma de son roman The Physician (1986, traduit en français en 1988 sous le titre Le Médecin d'Ispahan par Dominique Rist et Simone Lamblin), The Times of Israel avait signé le portrait de cet auteur, résidant à Boston, « dont vous n'avez jamais entendu parler », précisait le journal pour ses lecteurs américains.

Né en 1926, à Worcester dans le Massachusetts, Noah Gordon a pourtant connu le succès aux États-Unis, dès la parution de son premier roman, en 1965, Rabbi. Dans celui-ci, Gordon abordait la question, parfois délicate pour la religion juive, du mariage mixte, et le titre avait trouvé son public.

Après ce premier succès, Noah Gordon poursuit dans l'écriture, quitte le Boston Herald où il travaillait depuis 1959, et signe d'autres romans, sans rencontrer un accueil comparable au premier. The Physician changera la donne : aux États-Unis, Gordon joue de malchance, avec les départs de son éditeur et de son agent. En 1986, à sa parution, le roman se retrouve seul, perdu au sein du catalogue de l'éditeur Simon & Schuster.

À l'étranger, la chance va sourire à l'écrivain : un éditeur munichois, Karl H. Blessing, découvre le livre, fait le trajet jusque New York pour en acheter les droits, et mets les moyens pour assurer sa promotion. En Allemagne, Blessing fait envoyer un exemplaire du livre à un maximum de libraires, afin d'assurer sa réputation : The Physician devient un succès, qui s'étend à toute l'Europe et même à l'Asie. Il a depuis été adapté en film et en comédie musicale.

Le résumé de l'éditeur pour Le Médecin d'Ispahan :

Londres, en l'an 1021. Orphelin, Rob J. Cole, neuf ans, est recueilli par un barbier-chirurgien et devient son apprenti. Ensemble, ils sillonnent l'Angleterre. C'est une époque où l'on brûle les sorcières, où la vie est dure et la mort vite venue... Mais Rob n'a qu'une idée en tête : devenir médecin et il a un terrible don : il sent si un patient va mourir lorsqu'il lui prend la main. Ayant appris qu'on peut étudier sérieusement la médecine chez les Arabes, Rob n'hésite pas et, à vingt ans, le voilà qui traverse l'Europe pour gagner l'Orient. Comme chez les Arabes on n'admet pas les chrétiens, il va se faire passer pour juif... Le Médecin d'Ispahan est un formidable roman d'aventures. C'est l'histoire d'un homme enflammé d'une passion dévorante : vaincre la mort et la maladie, guérir. Pour atteindre son but, il fuira la brutalité et l'ignorance de l'Angleterre du XIe siècle, traversera tout un continent pour découvrir la cour de Perse, le monde étonnant des universités arabes et la chaude sensualité des palais d'Ispahan. Et, dominant tout cela, Le Médecin d'Ispahan est la magnifique histoire d'un amour que rien ne parvient à détruire.

Devenu le livre qui assure l'essentiel de ses revenus, The Physician lui offrait toujours une célébrité européenne que Noah Gordon ne connaissait pas aux États-Unis. « J'aime retourner en Europe de temps à autre pour une petite piqûre de rappel. Cette situation a été très saine pour moi. Elle me permet de profiter d'une existence normale et de l'excitation de la célébrité », commentait-il sobrement en 2015.

