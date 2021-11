Samar Haddad : “Les éditrices en Syrie se comptent sur les doigts d'une main

ActuaLitté : Quelle place est accordée dans l'édition syrienne aux femmes et aux hommes, à la tête des principales maisons d'édition du pays et au sein des effectifs ? Équivalente ?

Samar Haddad : Tout à fait le contraire. La plupart des éditeurs en Syrie sont des hommes, et même les employés qui travaillent dans les maisons d'édition sont des hommes. Les éditrices en Syrie se comptent sur les doigts d'une main. Je suis la seule éditrice active à Damas et qui est visible au niveau international.

Nous ne devons pas oublier que la société syrienne, à tendance conservatrice, ne permet aux femmes d'avancer dans leur carrière et à des postes à responsabilités à des niveaux minimes uniquement.

Connaissez-vous et travaillez-vous avec d'autres éditrices syriennes ? Une certaine solidarité s'exprime-t-elle entre vos différentes maisons d'édition ?

Samar Haddad : Je peux dire non facilement ! Je suis la seule éditrice ici à Damas et dans les autres villes, les éditrices, qui sont déjà très peu (moins de dix éditrices en Syrie), ne se connaissent pas — nous avons aussi différentes lignes éditoriales. Peut-être à l'avenir...

Avez-vous fait face à des difficultés particulières, des discriminations, parce que vous étiez une femme à la tête d'une maison d'édition ? Si oui, lesquelles ?

Samar Haddad : Personellement, je n'ai rencontré aucune situation qui m'a fait sentir discriminée, mais, parfois, l'utilisation de ma personne pour embellir l'image d'un concours ou d'un comité ou de tout autre forum à prédominance masculine me fait sentir discriminée.

Exemple : lors d’une foire locale du livre à Damas, un éditeur très « conservateur » a insisté pour que je sois avec lui pour une interview à la radio : j'étais pleinement consciente de la raison et j'ai refusé.

Comment faire changer les mentalités sur la place de la femme dans l'édition ou, plus largement, dans le milieu littéraire ?

Samar Haddad : Le statut des femmes dans tous les secteurs ne peut être modifié sans un changement sociétal global, et cela nécessite la volonté de l’état et des organisations de la société civile pour soutenir cette avancée. Notez que la loi sur le statut personnel, en Syrie, est toujours injuste envers les femmes.

Une femme doit mener plusieurs batailles pour faire ses preuves avant de se concentrer sur son projet, qu'il soit littéraire ou professionnel.

Quels des événements, ou actions, sont organisés qui permettent aux éditrices d'échanger, de se fédérer et de faire progresser la cause des femmes dans l'édition ?

Samar Haddad : Dans le passé, nous avons participé et organisé de nombreux événements sur la place publique, relatifs à divers sujets, dont la question des femmes, mais la situation ne le permet plus à présent, à cause de la crise économique et sécuritaire que traversent la Syrie et la région en général.

Quelle est, en Syrie, la situation des autrices, et la mises en avant par les maisons d'édition ? Atlas Publishing propose-t-il une collection ou des ouvrages qui mettent particulièrement en avant des voix féminines, syriennes ou internationales ?

Samar Haddad : Bien sûr, il y a beaucoup d’autrices syriennes, mais la plupart d'entre elles sont à l’extérieur de la Syrie et traitent avec des maisons d'édition étrangères. Pour moi, je juge une œuvre selon des critères littéraires, quel que soit le sexe de l’auteur.

Nous avons récemment publié deux ouvrages de deux autrices syriennes, l'une résidant à Damas et l'autre résidant à Beyrouth. Je ne cherche pas des ouvrages féministes à publier, et en même temps, je ne confisque pas la voix féministe, qu'elle soit écrite ou traduite. Je n'ai pas la moindre distinction à cet égard. Certains collègues en Syrie sont intéressés à publier des « voix féministes », car cela se vend plus !

Samar Haddad participera à la table ronde « Les femmes dans le monde éditorial », le mercredi 24 novembre prochain, de 11h30 à 13h30. Plus d'informations à cette adresse.