Le déséquilibre ethnique perdure au sein du groupe Penguin Random House

3415 réponses ont été obtenues par Penguin Random House, à l'occasion d'une grande enquête menée auprès de ses collaborateurs, auteurs et autres créateurs. Ainsi, les auteurs caucasiens représenteraient 76 % des livres publiés durant la période 2019-2021 alors que la population générale des États-Unis ne compte que 60 % de Blancs.

Dans le détail, la population d'origine sud-américaine est particulièrement sous-représentée au sein des collaborateurs de PRH : 5,1 % contre les 18,5 % de la population américaine totale, devant la population d’origine afro-américaine, 6,1 % contre 12,2 % de la population américaine totale. Les contributeurs asiatiques, pour leur part, connaissent une situation différente : ils sont sous-représentés chez PRH, avec 6,9 %, mais surreprésentés par rapport à leur présence au sein de la population américaine totale (5,6 %). Des chiffres sur lesquels est revenu PRH : pour l’éditeur, la prédominance de l'origine caucasienne s'explique par 74 % de travailleurs de cette ethnie au sein du groupe.

Les résultats du sondage permettent aussi d'observer une sous-représentation des hommes dans la création éditoriale : 34 % contre 61 % de contributeurs de genre féminin, rapporte Publishers Weekly. Des chiffres qui incarnent la pensée endémique que la création littéraire est davantage accordée aux femmes qu'aux hommes, sans doute pour une question de « sensibilité ».

PRH édifie un premier plan d'action

Depuis le 10 juin, Penguin Random House Canada a lancé les premières étapes de son plan d’action et de responsabilisation contre le racisme. Le communiqué détaille : « Dans ce plan, nous nous étions engagés à partager des détails le 22 juin sur nos efforts pour faire de notre entreprise un espace plus sûr pour les BIPOC [NDLR : “black, indigenous, and people of color”, soit “Noirs, Autochtones et personnes de couleur”], LGBTQ+, handicapés et autres employés marginalisés, et d'ici le 30 juin à fournir plus d'informations sur la composition de notre entreprise et notre politique éditoriale, et sur notre travail sur ce sujet. »

PRH souligne notamment « le rôle essentiel qu’[elle] joue dans le soutien des changements positifs menés par les communautés noires, ainsi que par les communautés autochtones et autres communautés racialisées. » C'est pourquoi la maison d'édition a notamment proposé une liste de lecture, divisée en une catégorie adulte et une jeunesse, proposant des « livres et ressources antiracistes pour [ses] lecteurs ».

« [Elle reconnait] également que [la maison doit] faire plus pour faire partie de ce changement, pour travailler au démantèlement des systèmes d'injustice raciale et pour créer une entreprise et une industrie plus diversifiées et inclusives », peut-on lire dans le communiqué.

INTERNATIONAL : Les livres du Dr. Seuss jugés racistes

L'éditeur a déclaré qu’elle utiliserait la première phase de son processus d’audit en tant que référence afin de rendre sa liste de contributeurs plus représentative de la population américaine. Bien que son directeur, Tom Weldon, ait reconnu « l’urgence derrière cette nécessité d’évolution », il estime que cette transition vers des créateurs d’origines multiples restera compliquée et longue : « Ce changement est d'envergure, long et systémique. »

Une première tentative avait été réalisée au début de l'année 2020, durant le Black History Month. La maison d'édition avait décidé de réaliser une opération commerciale qui se voulait intégrationniste : l'idée de faire apparaitre des personnages noirs sur les couvertures d'œuvres classiques. Cependant, celle-ci fut très mal accueillie et finalement annulée.

L’ensemble des mesures prises par PRH pour lutter contre ce déséquilibre ethnique parmi ses contributeurs est disponible à cette adresse.

Crédit : Unrated Studio - Pixabay