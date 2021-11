Du pronom “iel” au fiel des opposants, les choix des dictionnaires en question

Ce mot-valise, encore absent du langage courant, est de plus en plus utilisé sur les réseaux sociaux. Voici sa définition, d’après le dictionnaire : « Pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. »

Le Robert

Déjà usité par les personnes non-binaires et autres membres de la communauté LGBTQ, qui ne se reconnaissent ni dans le genre masculin, ni dans le genre féminin, « iel » fait un premier pas vers une place plus officielle dans la langue française.

L’écriture inclusive n’est pas « l’avenir de la langue française »

Les réactions ne se sont pas faites attendre. Ce fut d’abord François Jolivet, député LREM de l’Indre, qui a fait part de son agacement sur Twitter ce mardi 16 novembre. Ce dernier a non seulement accusé les auteurs du Robert de « militants d'une cause qui n’a rien de Français : le #wokisme », mais aussi accompagné cette déclaration d’une lettre adressée directement à l’Académie française. Dans celle-ci, il compare la démarche du dictionnaire à « une intrusion idéologique manifeste qui porte atteinte à notre langue commune et à son rayonnement ».

À l’Éducation nationale, le ministre Jean-Michel Blanquer a adressé son « soutien » à la protestation du député. Il estime que l’écriture inclusive n’est pas « l’avenir de la langue ». Et ajouter : « Alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux, ils ne sauraient avoir cela pour référence ».

Le Robert contre-attaque

« Les nouveaux mots répondent à un besoin », a expliqué Marie-Hélène Drivaud, directrice éditoriale du dictionnaire Le Robert, comme rapporté par Le Figaro. « C'est le cas du mot ''iel''. La langue française est une langue genrée où il faut choisir son camp, ''il'' ou ''elle''. Certains n'ont pas envie de faire ce choix et ils ont trouvé cette solution, qui est bonne ou pas, ce n'est pas à nous de juger. Nous sommes simplement là pour rendre compte d'un usage. »

Dans un communiqué, Charles Bimbenet, directeur général des Éditions Le Robert, s’est exprimé à propos de cette polémique grandissante, souhaitant écarter toute forme de militantisme dans cette décision. Plutôt, il insiste sur le manque de « transparence » de ce mot, dont le sens ne se révèle pas à la lecture. Ainsi, il a semblé utile « de préciser son sens pour celles et ceux qui le croisent, qu’ils souhaitent l’employer ou au contraire… le rejeter ».

Avant de conclure : « La mission du Robert est d’observer l’évolution d’une langue française en mouvement, diverse, et d’en rendre compte. Définir les mots qui disent le monde, c’est aider à mieux le comprendre. » Loin du « wokisme » dont on semble accuser Le Robert, on assiste ici à un recalibrage face au développement du lexique de la langue française.

Nous avons contacté les éditions Larousse, qui publient un dictionnaire concurrent au Petit Robert. La maison a expliqué la propre démarche des rédacteurs du dictionnaire dans la sélection de nouveaux mots. Parmi les 3000 à 5000 mots et sens qui apparaissent chaque année dans notre langue, seuls 150 sont sélectionnés, d’après deux critères : quantitatif — donc la « fréquence d’usage du mot » — et qualitatif — avec la nécessité d’être « en train de passer au grand public », nous indique-t-on.

Avec, pour conclusion : « Ainsi, c’est l’usage qui pousse un mot à entrer au dictionnaire ! ». Autrement dit, le raisonnement n'est pas si éloigné de celui qui motive les auteurs du Petit Robert...

Intéressés par la possibilité d’avoir un éclairage institutionnel sur la question, nous avons contacté l’Académie française — qui n’a pas encore répondu à l’heure de la publication de cet article.

Dictionnaires, reflet de nos sociétés ?

Cette affaire n'est pas sans rappeler les différentes polémiques, partout en Europe, qui ont concerné différents dictionnaires et ce, dès 2019.

Cette année-là, au Royaume-Uni, l’Oxford Dictionary avait maintenu des définitions sexistes et offensantes au motif que ces dernières reflétaient « les usages contemporains de l'anglais ». Malgré une pétition sur le site Change.org, qui réclamait la modification de la définition « sexiste » du mot femme dans le dictionnaire, les presses universitaires avait répondu à la polémique en expliquant que les termes, leurs définitions, leurs usages, mais surtout les exemples cités, étaient tirés d'occurrences de la vie réelle — rien de plus.

En 2020, le dictionnaire Le Larousse, dans son édition en ligne, proposait des définitions de noms féminins jugées biaisées et, là aussi, sexistes. Ainsi, les mots tels que « bouchère », « boulangère », « ambassadrice », « présidente » — des noms de métier ou fonctions au féminin — présentaient un point commun : ils désignent des « femmes de ». De quoi déplaire à plus d’un — et surtout à plus d’une. Après vérification, la définition actuelle de « boulangère » propose : « Vieilli. Femme d'un boulanger, qui travaille à la boutique. »

Autre exemple, en Italie, la nouvelle édition du dictionnaire Devoto-Oli s’est récemment investie dans une redéfinition de certains termes, dans l’objectif de refléter les évolutions observées dans nos sociétés. Au total, plus de 500 mots d’usage courant ont été concernés. Ainsi, le mot « femme » offrait cette définition : « Individu féminin de l’espèce humaine : une belle femme ; une femme cultivée, élégante, raffinée ; chaussures de femme, vêtements de femme ; droits des femmes, émancipation ». Dans la nouvelle édition, on lit à présent : « Être humain adulte de sexe féminin : chaussures de femme, vêtements de femme ; coiffeur pour femmes et pour hommes... ».

via Le Point, France Inter

Crédit photo : stevepb / Pixabay