Quand les robots se piquent de conseils et de résumés de lectures

L’intelligence artificielle en renfort pour l’industrie du livre n’est qu’un juste retour des choses. Quand on y pense, finalement, Google a numérisé des millions d’ouvrages pour développer le “langage” au sein de ses propres outils… Car le recours aux algorithmes et aux IA n’intervient pas uniquement pour opérer des recommandations dans l’achat de livres. Bien au contraire, les développements et applications se diversifient.