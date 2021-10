Interactif et itinérant : la tournée d'un dictionnaire hors norme

Adriano Salani Editore, l’éditeur italien de Harry Potter, lance un nouveau projet dédié aux écoles et aux lecteurs de demain : Lettori si diventa (Lecteurs, on le devient). L'initiative s'adresse aux enseignants et à tous ceux qui travaillent à la promotion de la lecture dans les écoles primaires et secondaires, mais aussi dans les librairies. L'idée est simple : « Plus heureux avec un livre ! »