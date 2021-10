Accessibil’histoire : 50 000 € pour soutenir une littérature jeunesse adaptée

Six projets dont 1 coup de cœur ont été retenus parmi les 20 présentés. Le Jury ainsi que le Conseil d’Administration de Lucie Care tiennent particulièrement à féliciter les lauréats et à remercier chaleureusement tous les participants ayant répondu à cet appel à projets pour la qualité des projets soumis et leur engagement en faveur des jeunes déficients visuels.

Les lauréats de l'appel à projets :

Projet Coup de cœur : « Manga en relief » par l'association L'Image au Bout des Doigts (LIBD)

Le projet consiste en la conception, impression et édition d’un manga en relief. LIBD a pour objectif de développer l’accès à l’image pour les personnes handicapées visuelles.

« Saga Disney en braille et relief » par le Centre de Transcription et d’Édition en Braille (CTEB)

Après avoir constaté qu’il n’existait pas de livres adaptés sur les grands classiques de Disney, le CTEB a décidé de continuer à développer dans ce sens son offre de livres illustrés à destination des enfants de 6 à 12 ans, pour rendre plus ludique l’apprentissage de la lecture braille. Le CTEB a pour vocation de transcrire des ouvrages littéraires, des magazines et tout type de document en braille.

« Création d’une livre illustré et mis en voix par des apprenants en situation de handicap » par Créative handicap

Le livre La sorcière Fripouille, imprimé à 500 exemplaires, sera distribué gratuitement dans les bibliothèques, médiathèques et structures demandeuses. L’association contribue depuis 17 ans à rendre la culture, l'art, et le numérique accessibles aux plus défavorisés, à changer le regard sur le handicap et à lutter contre toutes les formes de discriminations et d'exclusion.

« Adaptation de 12 livres de l’École des loisirs avec une valise d’éléments sensoriels » par Voir Ensemble/SAFEP de l’Allier

Voir Ensemble est à la fois un mouvement et une association gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux qui s’est donné pour objet d’agir sur son environnement pour améliorer le bien-être des personnes aveugles et malvoyantes.

« Conception de 3 albums tactiles » par Les Doigts Qui Rêvent

Les trois albums Où es-tu Spot mon petit chien, Scritch Scratch dip clapote, et Le chevalier qui cherchait ses chaussettes feront partie du programme éditorial 2021. Les Doigts Qui Rêvent est une maison d'édition associative créée en 1994 qui répond aux besoins d'accès à la lecture et à la culture des enfants en situation de handicap visuel, en créant des livres tactiles illustrés et des outils multisensoriels de médiation culturelle.

« Adaptation sensorielle d’un conte scientifique » par Les petits débrouillards

Il consiste en l’adaptation sensorielle d’un conte scientifique naturaliste axé sur les sens (auditif, olfactif, gustatif et toucher) à un public déficient visuel, pour partir à la découverte de la faune et de la flore de nos forêts. Les Petits Débrouillards sont un mouvement associatif d'éducation populaire à la culture scientifique et technique.

Le jury à l'origine de cette sélection réunissait Brigitte Audy, administratrice de Lucie Care ; Marine Baudouin, directrice éditoriale de Lunii ; Nicolas Caraty, vice-président de Lucie Care ; Chloé Illig, créatrice de poèmes en braille et en noir sur Instagram (@duboutdudoigt) ; Hélène Kudzia, bibliothécaire et responsable du Pôle Lire Autrement à la Médiathèque Marguerite Duras à Paris, dédié au public déficient visuel ; Karine Leclerc, directrice éditoriale du secteur bande dessinée des Éditions Nathan ; Franck Pruvost, président de Lucie Care ; Gaëtan Ruffault, directeur des Ressources Humaines France du groupe Hachette Livre ; Laure Saget, directrice du développement du Livre audio du groupe Madrigall, et Rachida Teraoui, présidente de l’ANPEA (Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles).

La cérémonie de remise des prix sera effectuée en marge du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil en décembre 2021.

