Workman Publishing devient propriété de Hachette pour 240 millions $

La transaction avait débuté ce16 août, il n’aura donc fallu que peu de temps pour que les autorités se manifestent : Workman Publishing, fondé en 1968 par Peter Workman, publie principalement des ouvrages de Jeunesse et de Non-Fiction, notamment des ouvrages de vie pratique (cuisine, jardinage, voyage, développement personnel, etc.), et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires total de 134 M$, en croissance de plus de 12 % par rapport à 2019.

Dans cette opération, Workman deviendra le huitième groupe éditorial que s’offre HBG : Dan Reynolds officiera en tant que vice-président et éditeur. « Une glorieuse ère Workman a pris fin aujourd’hui, et une autre s’en vient, chargée de promesses et de possibilités. » Tout le monde semble heureux, félicitations, donc.