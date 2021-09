TikTok fait vendre des livres 

Kiera O’Brien, chargée du traitement des données, intervenait à l’occasion de la Bookseller Children’s Conference : sur la période du 14 mars au 7 août 2021, le marché jeunesse était aux anges. Et pas ceux de la téléréalité. En effet, 23,7 millions d’ouvrages écoulés, pour 144 millions £ (près de 168 millions €), voilà pour les chiffres : cela représente 11,9 % en volumes et 11,8 % en valeur, en regard de l’année 2019, prise en référence.

Nielsen n’était pas en mesure de communiquer les données de 2020, lors des périodes de confinement, pas plus que pour les 10 premières.

Il en va de même pour le secteur préscolaire et illustré, qui augmente de 19,6 %, à 52,2 millions £ (60,8 millions €) — avec un ruissellement qui a gagné toutes les sous-catégories dérivées. En outre, les deux titres promus durant la Journée mondiale du livre ont largement propulsé les ventes d’album.

Mais c’est dans le segment fiction jeunesse et Young Adult, catégorie fiction, que l’on se frotte les mains : 11,3 % de croissance, à 55 millions £ (64 millions €), mais « pour une fois », notait l’analyste, le segment fiction jeunesse n’était pour rien dans cette hausse. Ce dernier n’a en effet profité que de 0,4 % de mieux, avec 40,9 millions £ (47,6 millions €).

Alors quid ? Eh bien, le Young Adult, traditionnellement bien plus petit que la fiction pour enfant, reste loin derrière, mais enregistre 61 % de croissance, à 12,5 millions £ (14,5 millions €). Quid ? Eh bien, note Kiera O’Brien, la popularité, par exemple, d’Adam Silvera, grand utilisateur de l’application TikTok a largement profité aux ventes de son ouvrage They Both Die at The End. Il devient le roman le plus vendu de cette année, dans la catégorie YA.

De fait, les best-sellers « doivent tout à TikTok », relève l’analyste.

Enfin, dans le volet non-fiction, en hausse de 23,8 % à 20,1 millions £ (23,4 millions €), l’année promet également d’être riche…

Une comparaison qui pourrait se tenir, en prenant en considération la réussite phénoménale de Lena Situations, et son ouvrage Toujours plus, + = +, paru chez Robert Laffont. Selon les données Edistat, plus de 348.000 exemplaires du livre de l’influenceuse ont été vendus – la sortie effectuée le 24 septembre 2020…

Crédit photo : May Gauthier/ Unsplash