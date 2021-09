Le poète et dramaturge Michel Garneau décédé à 82 ans

Avec la mort de Michel Garneau, c’est une grande figure du théâtre québécois qui disparaît. Il est l’auteur d’une vingtaine de pièces, et traducteur de grands dramaturges étrangers qu’il adapte pour le public québécois. Parmi les œuvres qui eurent un retentissement international, on peut citer Quatre à quatre, présentée en 1973. Mais également Émilie ne sera plus jamais cueillie par l’anémone, biographie imaginaire de la poétesse américaine Emily Dickinson créée en 1981, avant d’être jouée au Festival d’Avignon en juillet 1983, puis montée à Paris la même année.

Les Guerriers, créée en avril 1989, avant d'être adaptée en 2004 en téléfilm, ou encore Mademoiselle Rouge, fantaisie à partir d’un Petit Chaperon rouge devenue adulte, sont de ses pièces les plus connues. Cette dernière lui permit d’ailleurs de remporter une seconde fois le Prix du gouverneur général dans la catégorie Théâtre de langue française en 1990.

Son premier Prix du gouverneur général, Michel Garneau l'obtient en 1978 pour son œuvre Les Petits Chevals amoureux dans la catégorie poésie. Il le refuse cependant pour des raisons politiques après son emprisonnement pendant la rafle des « mesures de guerre » durant la crise d’Octobre qui secoua le Québec. De tragiques événements caractérisés par l’enlèvement de l’attaché commercial du Royaume-Uni James Richard Cross, et l’enlèvement et le meurtre du ministre provincial du Travail Pierre Laporte par le Front de libération du Québec.

Poète, il est l’auteur d’une trentaine de recueils de poésie en vers libres. II a aussi été le traducteur en français des œuvres du poète montréalais et ami, Leonard Cohen : Étrange musique étrangère publié en 2000 et Le livre du constant désir paru en 2007.

Michel Garneau a par ailleurs enseigné pendant une vingtaine d’années à l’École nationale de théâtre du Canada, à Montréal, y devenant en 1986 directeur artistique de la section française. Il devient également entraîneur à la Ligue nationale d’improvisation au tournant des années 1980. L’improvisation tient une grande place dans l’élaboration de ses pièces, le dramaturge s'appuyant sur l'apport personnel des acteurs à l 'enrichissement de ses œuvres.

Une jeunesse difficile

Né à Montréal le 25 avril 1939 dans une famille de la bourgeoisie avec un père juge, le jeune Michel Garneau quitte le foyer familial à 15 ans peu après le suicide de son frère et avoir quitté l’école secondaire pour se consacrer à la poésie. Il fera un rapide passage à l’école du Théâtre du Nouveau Monde et au Conservatoire d’art dramatique en auditeur libre, avant de devenir « annonceur » à Radio-Canada, il a encore 15 ans.

Il publie l'année suivante son premier recueil de poèmes à compte d’auteur. Au sein de Radio Canada, il devient animateur, réalisateur et scripteur dans les années 1950 et 1960. Il se consacre en parallèle à l’écriture.

Par la suite, le poète se tourne vers le théâtre afin d'écrire pour un plus grand nombre. Plus de trente ans après une première édition de poésies complètes éditée en 1988, la petite maison d’édition L’Oie de Cravan a demandé à Michel Garneau de proposer une sélection de ses textes les plus marquants. Choix de poèmes est publié en octobre 2019. En 2021, il publie un roman : Le Couteau de bois, récit de son enfance.

Via : La Presse

Crédits : Les Éditions de l’Hexagone