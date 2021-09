Covid : Amazon devenu libraire officiel des conspirationnistes

Déplorable, mais logique : dès juillet 2020, les analystes financiers constataient que la pandémie avait plus que profité aux caisses d’Amazon. Jeff Bezos se réjouissait alors d’un deuxième trimestre au bénéfice de 5,2 milliards $, pour 88,9 milliards $ de chiffre d’affaires. Un an plus tard, en avril, le bénéfice grimpait à 8,1 milliards pour 108,5 milliards $ de revenus. Le Covid, un jackpot qui se prolonge maintenant avec les fake news ?

En effet : lutter contre Amazon, la belle affaire. Lutter contre ses algorithmes de recommandations, certains en rêvent, même en France – sans avoir mesuré que tout ce pan technologique s’élabore dans les arcanes de Seattle. Dans un courrier adressé au nouveau PDG de la firme, Andy Jassy, la sénatrice Elizabeth Warren pointe une situation intolérable : la multiplication de produits, et plus particulièrement des ouvrages, « colportant des mensonges sur les vaccins et les traitements contre le Covid-19 », indique-t-elle dans une lettre reproduite en fin d'article.

Danger pour les populations

Datée du 7 septembre, la missive donnait deux semaines au PDG pour rectifier le tir — tout particulièrement quand les algorithmes parviennent à valoriser comme best-seller un livre ouvertement conspirationniste. Et passablement dangereux pour la santé de ses potentiels lecteurs. Pour la députée, le problème réside en ce que les calculs effectués pour mettre en valeur les ouvrages échappent à toute intervention humaine. Elle enjoint donc la société à publier un rapport public détaillant « la manière dont les algorithmes orientent les consommateurs », vers ces produits.

ITALIE: un livre conspirationniste devient best-seller

Comment admettre, interroge-t-elle, qu’un livre vantant les mérites de fake news et autres billevesées puisse figurer comme dans les recommandations ? « Alors que les cas de Covid-19 continuent d’augmenter, Amazon alimente des boucles de désinformations », pointe la sénatrice. Et voici comment un grand nombre d’Américains, « sur la base d’éléments trompeurs et inexacts qu’ils découvrent sur le site web d’Amazon », se retrouvent menacés.

Un porte-parole, un peu à l’étroit dans une cravate trop serrée, a tenté de rassurer tout le monde. « Nous examinons constamment les livres que nous référençons pour nous assurer qu’ils soient conformes à nos directives sur les contenus », promet la firme. En outre, des renvois vers les conseils des Centers for Disease Control and Prevention sont présents pour apporter des compléments aux clients.

Parmi les recherches régulièrement effectuées, Covid-19 ou Vaccine conduisent rapidement à un ouvrage en particulier : The Truth About COVID-19: Exposing the Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal. Un titre du docteur Joseph Mercola présenté comme « le plus influent propagateur d'infox sur le coronavirus » par le New York Times. Tiens donc.

Lors du ménage de février 2020, étaient concernés les livres qui portaient notamment sur le recours à l’hydroxychloroquine pour traiter le virus. Or, ce qui fut présenté comme un traitement alternatif, dans un premier temps, s’est rapidement avéré un traitement pire que le mal. Et Amazon avait cédé, bon gré, mal gré.

Désormais, la sénatrice, dans sa lettre, demandait également à la société d’instaurer « un plan modifiant les algorithmes » pour ce que ces dernières ne conduisent plus à des documents de stricte désinformation. La situation actuelle, pointe Elizabeth Warren, « suggère qu’Amazon ne veut pas, ou n’est pas capable, de corriger ses pratiques commerciales pour empêcher la propagation de mensonges ou la vente de produits inappropriés ». Le genre de publicité qui, dans la période actuelle, n’est pas forcément bonne à prendre.

Complot et Conspi sont dans un navire…

En France, comme a pu le constater ActuaLitté, la situation n’est guère plus reluisante : une bête recherche Covid conduit à plusieurs titres — dont l’ouvrage de Florian Philippot ou encore celui du Dr Raoult, l’homme de l’hydroxychloroquine…

Mais en soi, le livre de l’ancien du Front national, dont la popularité s’accroît à mesure qu’il proteste contre les mesures sanitaires prises contre la pandémie, fait seul froid dans le dos : « Dans ce livre sans concessions, Florian Philippot dévoile les dynamiques à l’œuvre. Pour lui, la France est sur le point de basculer. L’enjeu est de savoir dans quel sens cette grande bascule se fera. Vers le meilleur, la renaissance, ou vers le pire. Cet ouvrage pose les questions qui gênent : Union européenne, domination des firmes transnationales, revenu universel, libertés publiques, conflits d’intérêts, dette… »

Et les autres livres suggérés sont à l’aune : COVID-19 : La Grande Réinitialisation, Covid : le début de la peur, la fin d’une démocratie. Quand le politique utilise les discours anxiogènes pour voler nos libertés ou encore COVID 19 — VACCIN ? : Une étude approfondie sur le danger des vaccins, l’origine de la vaccination, béchamp et pasteur, en route vers un génocide vaccinal.

On en passe et on en oublie, mais avec un point commun à chacun : ils résultent d’auteurs autopubliés (exception faite du livre de Raoult paru chez Michel Lafon), sans aucun contrôle éditorial.

Amazon France a été sollicité pour apporter quelques éclaircissements sur les mesures prises. Certes un lien est affiché en haut de page, invitant à retrouver « toutes les informations officielles sur le site du gouvernement ». Mais la commercialisation des titres n’en est pas moins réelle.

« En tant que détaillants, nous respectons le fait que nos clients souhaitent avoir accès à une grande variété de points de vue sur le sujet, c’est pourquoi nous continuons de référencer les livres en question », indiquait le porte-parole d’Amazon US. Gageons que la réponse de la filiale française sera semblable...

Le précédent du cas Fnac

Mais le cyberlibraire n'est pas forcément seul à mettre en cause : le mouvement anti-vax, le complotisme et les différentes mouvances de conspirationnismes ont déjà été amplement alimentées, voilà quelques semaines, par une enseigne pourtant recommandable…

La Fnac avait assuré que cette PLV résultait de l’initiative isolée d’un magasin et qu’elle avait été rapidement retirée, n’ayant rien d’une approche « généralisée à son réseau de magasins ». Auprès de BFM, le groupe avait précisé que pour son site marchand on trouvait « des livres qui remontent sur Fnac.com liés aux consultations de fiche produit, aux recherches par mots clés dans le moteur de recherche, aux ventes produits, ou liés aux choix de mises en avant des équipes livre aussi sur des prix littéraires ou nouveautés, par exemple ».

Lettre de la sénatrice à Amazon :

Crédit photo : Diana Polekhina/ Unsplash