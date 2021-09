Lettre au père : une collaboration littéraire franco-allemande

Conçu comme un espace de dialogue, d’échange et de soutien pour et entre les femmes qui écrivent, le Réseau des Autrices s’attelle à « jeter des ponts » avec la scène littéraire germanophone. C’est dans cette optique que le réseau a choisi de s’associer à Other Writers Need to Concentrate, où autrices et auteurs témoignent des relations mouvementées entre l’écriture et la parentalité.

Lettre au père

Pour commencer cette coopération et tenter de fédérer au mieux autour de cette collaboration nouvelle, un appel à textes a été réalisé sur une lettre au père.

« Nous avons tous.tes un père, que nous l’ayons connu ou non, et comme Franz Kafka qui a écrit une longue lettre jamais envoyée à son père, cette relation est rarement simple, mais nourrie de conflits, faite de malentendus ou de traumatismes, source de fantasmes et d’espoirs. Le père peut bien sûr aussi être celui qui élève nos enfants, le plus souvent pourtant, nous revenons à celui qui nous a permis d’être au monde. »

Au total, 16 auteurs et autrices francophones et germanophones ont répondu à cet appel à textes. À savoir, Avec Marie-Pierre Bonniol, Dmitrij Gawrisch, Cécile Calla, Alexandra Ivanova, Ann Gaspe, Eva Brunner, Ana Cazor, Janin Wölke, Julie Degaumin, Kerstin Campbell, Laurence ErmacoVa, Marylise Dumont, Clemens Böckmann, Laure Zehnacker, Lorenz Just et Dorothée Fraleux.

L’ensemble de ces lettres au père est à retrouver du 6 au 21 septembre 2021 sur le site du Réseau et d’Other Writers.

Photographie : illustration, vbelinchón, CC BY-NC-ND 2.0