Sfar, Pratt, Manara, Mirales : 30 auteurs fêtent les 75 ans du Petit Prince

« C’est en 1946 que paraît en France Le Petit Prince, deux ans après la disparition de son auteur, Antoine de Saint-Exupéry. Depuis, ce conte philosophique aux illustrations emblématiques a fait le tour du monde, invitant les lecteurs à engager une réflexion profonde sur l’amitié, l’amour et le sens de la vie. »

Non pas une, mais deux éditions spéciales pour célébrer les 75 années de librairie du Petit Prince, voici l’ambitieux projet qu’a porté Thomas Rivière. En lien avec les ayants droit et la maison Gallimard jeunesse, deux œuvres seront commercialisées début octobre réunissant le texte et les dessins originels, mais également une trentaine de dessinateurs, témoignant de leur lien personnel avec le personnage.

Dans l’édition grand public, c’est Joann Sfar qui signera la couverture. Dans l’édition spéciale et limitée, qui sera vendue exclusivement sur la boutique du Petit Prince, l’Italien Gabriele Dell’Otto a été retenu. Un ouvrage précieux, tiré à seulement 500 exemplaires.

Dis, dessinez-moi plein de moutons !

« J’avais rencontré Gabriele à l’occasion de la Paris Comics Expo, voilà quatre ans », se souvient le maître d’œuvre du projet. « Sur son stand, il proposait le tirage d’une illustration — celle que nous avons finalement utilisée pour la couverture de l’édition spéciale. À l’époque, je lui avais demandé de la garder pour plus tard… ce qu’il a accepté. »

Voici comment un dessinateur, qui officie depuis plusieurs années pour les seules couvertures des albums de Marvel, offre l’illustration qui incarnera cette édition luxe du Petit Prince.

Dans les deux cas, les lecteurs découvriront les commentaires de Moebius, Pratt ou Uderzo, par exemple : « Je suis proche des ayants droit de ces auteurs, mais il a fallu plonger dans leurs archives pour trouver des perles. »

Et leurs témoignages ne manquent pas d’enthousiasme : « Saint-Exupéry était un dessinateur naturel, sans formation. Pourtant, il y a toujours chez lui une justesse psychique. Son dessin jaillit sans filtre, dans l’allégresse et la simplicité. C’est pour cette raison qu’il reste indémodable », indique Moebius.

Quant à Pratt, on se souvient de l’album d’avril 1995, Saint-Exupéry. Le Dernier Vol, en hommage à l’auteur…

Mais ce n’est pas tout : un Manara intervient, avec une illustration aussi spectaculaire que visible par tous publics… Et puis, on les citera en vrac : Frank Margerin, toujours amateur de motos et de blousons noirs, Florence Cestac, plus orinique et créative, ou encore cette planche sublime de Romain Hugault : « Le Petit Prince nous reste éternellement, pour que tous les enfants de cette planète puissent rêver en tournant les yeux vers le ciel étoilé. Ce ciel que St Ex – le pilote — a exploré, raconté et magnifié tout au long de son œuvre littéraire. »

Bien entendu, tout cela devait aussi commencer par l’un des auteurs qui lancé dans de multiples projets autour du Petit Prince, Joann Sfar. « Quand je l’ai rencontré pour la première fois, l’idée de travailler sur cette œuvre le démangeait. Mais il avait quelques réticences — selon lui, les ayants droit étaient peu commodes. La chance, c’est que c’est moi qui m’occupe de cela », se souvient Thomas Rivière. Et l’aventure put commencer.

D’ailleurs, Sfar et Saint-Ex avaient commencé leurs échanges dans un précédent numéro spécial du magazine Lire, pour les 60 ans de la parution du livre. « Il avait alors réalisé son premier dessin officiel du Petit Prince. Il était normal que, 15 ans plus tard, il revienne sur les lieux du crime », plaisante Thomas Rivière. « Il signe la couverture du livre anniversaire, ainsi qu’un grand entretien. »

J’ai imaginé mon Petit Prince sans regarder les aquarelles de Saint-Exupéry, en me demandant plutôt ce que je me rappelais. Je me souvenais de la tenue vert pomme, de l’écharpe, des longs cheveux, et puis de sa manière d’être et de questionner, de son enthousiasme, son étonnement, sa vivacité. Je l’ai dessiné sur mes souvenirs. – Joann Sfar

En parallèle, Sfar planche sur une série live du Petit Prince, dont la production débutera en fin d’année : six épisodes sont prévus, avec Sfar en créateur et producteur.

« Cet ouvrage est merveilleux, il a touché des lecteurs de tous horizons : même l’actrice de Game of Thrones, Emilia Clark, a dit à quel point l’ouvrage avait compté pour elle… » L’année 2021, qui avait débuté avec la production de timbres à l’effigie du bonhomme, ainsi que des illustrations sur les avions de la Patrouille de France, se poursuit donc. « L’immense avantage du Petit Prince, c’est que l’on peut faire des choses incroyables, tout en prenant son temps : il n’y a jamais d’urgence. »

Illustration : Hugo Pratt, Anna Mirales, Joann Sfar