Les États-Unis traversent “bien plus qu’une simple crise politique intérieure”

Après Fear : Trump in the White House (traduit par Cécile Dutheil de La Rochère et Marc Saint-Upéry, pour les éditions Points, 2019) et Rage (2020), sort le troisième volet de la saga trumpesque. Il a été co-écrit avec Robert Costa, journaliste spécialisé dans la politique nationale, pour le Washington Post.

Un colossal travail d'investigation

D’après l’annonce des éditions Simon & Schuster, le livre est basé sur plus de 200 entretiens, réalisant plus de 6000 pages de transcriptions, mais aussi de documents inédits : des ordres secrets, des transcriptions d’appels confidentiels, des journaux intimes, des e-mails, des notes de réunion, mais aussi des dossiers personnels et gouvernementaux.

En somme, un travail d’investigation colossal, qui révélera « pour la première fois » en quoi la gestion de la crise sanitaire, ainsi que de multiples autres problèmes, représenteraient « bien plus qu’une simple crise politique intérieure » et « l’une des périodes les plus dangereuses de l’histoire américaine ». À travers le prisme de la passation de pouvoir entre l’ancien président américain Donald J.Trump à Joseph R.Biden, le livre se concentra sur les élections de novembre 2020, l’insurrection du 6 janvier et sur l’investiture du nouveau président américain.

CNN Politics, qui aurait obtenu la jaquette du livre, relate que cet œuvre « emmène les lecteurs au plus profond de la Maison Blanche de Trump, de la Maison Blanche de Biden, de la campagne 2020, du Pentagone et du Congrès, avec des témoignages occulaires de ce qu’il s’est réellement passé. »

La maison a déclaré que les reportages concernant Biden fourniraient un « premier aperçu de [sa présidence] alors qu’il fait face aux défis de sa vie : la pandémie mortelle continue et des millions d’Américains confrontés à une douleur économique écrasante, tout en naviguer dans une division partisane amère et handicapante, un monde en proie à des menaces et l’ombre sombre et planante de l’ancien président ».

Le titre aurait été judicieusement choisi pour faire écho au discours de Biden lors de son investiture le 20 janvier : « Au cours des siècles, à travers les tempêtes et les conflits, dans la paix et dans la guerre, nous avons parcouru un long chemin. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Nous allons avancer avec rapidité et urgence, car nous avons beaucoup à faire en cet hiver de péril et possibilité. »

Bob Woodward : plusieurs coups de maître

Devenu célèbre au début des années 1970, Bob Woodward a couvert, aux côtés de Carl Bernstein, le scandale du Watergate, qui aboutira à la démission de Nixon, en 1974.

Connu pour ses reportages explosifs, son premier livre Fear a souligné la dangerosité du caractère impulsif de Trump. Il y a détaillé l’ensemble des mesures prises par les responsables et les collaborateurs de la Maison Blanche pour canalyser ce qu’il désigne comme un président « déchaîné ».

Quant à son dernier livre Rage, celui-ci comprend des enregistrements de Trump admettant qu’il a minisé la gravité de l’épidémie de coronavirus. Cette révélation lui a valu de vives critiques par les lecteurs qui l’accusaient d’avoir gardé ces informations seulement pour assurer le succès de son livre.

Face aux récents évènements en Afghanistan, Trump qui avait signé un accord avec les talibans, en 2020, visant à procéder au retrait des soldats américains sur le territoire en 2021, a lancé plusieurs déclarations assurant que Biden devait en assumer la responsabilité. Un contexte géopolitique qui amplifie donc les tensions intestines.

Ce nouveau livre devrait de nouveau secouer la scène diplomatique.

Source : The Guardian, Simon & Schuster, CNN Politics