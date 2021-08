Mo Xiang Tong Xiu, maître chinois de la romance gay, traduit en anglais

Connu pour ses histoires de romance entre garçons, l’auteur Mo Xiang Tong Xiu vient ainsi de céder les droits de traduction de The Scum Villain’s Self-Saving System (Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong), Grandmaster of Demonic Cultivation (Mo Dao Zu Shi) et Heaven Official’s Blessing (Tian Guan Ci Fu). Imprégnée de science-fiction, ses webséries se centrent notamment sur l'amour naissant entre deux personnages masculins.

The Scum Villain's Self-Saving System

Ayant été tourmenté par le passé, le demi-démon Luo Binghe assure sa domination sur les royaumes humain et démoniaque. Pour Shen Yuan, simple lecteur de la fiction qui met en scène ce demi-démon, il s'agit avant tout d'un protagoniste très puissant d'une série de romans, particulièrement violents, publiés sur le web. Mais c'était avant qu'il devienne lui-même un personnage de cette fiction, et qu'il doive se lier à Luo Binghe.

Seven Seas publiera les 4 volumes dans une version de luxe qui comprendra des exclusivités.

Grandmaster of Demonic Cultivation

L'histoire met en scène Wei Wuxian, qui s'était tourné vers des puissances démoniaques pour acquérir toujours plus de puissance. Le monde, inquiet de ses capacités, le détruit. Des années plus tard, celui-ci ressuscite dans le corps d'un jeune homme blessé pour se venger. Aux côtés de Lan Wangji, ils feront tous deux faire la lumière sur les secrets qui les entourent.

Cette saga sortira en 5 volumes avec les illustrations originales, un glossaire, des notes de fin, des chapitres bonus et de nouvelles couvertures exclusives de Jin Fang et des illustrations intérieures de Marina Privalova. L’édition ne censurera aucune scène sexuelle ou violente, pas plus que le langage des personnages.

Heaven Official’s Blessing

Prince héritier d'un royaume prospère, Xie Lian ne cesse de se faire chasser des Cieux et demeure banni du royaume des mortels. Huit cents ans après sa vie de mortel, il accède pour la troisième fois à la divinité. Envoyé accomplir différentes tâches, pour rembourser ses dettes, il fait la rencontre d'un mystérieux jeune homme, avec lequel il ressent une connexion très forte...

Les 8 volumes de Heaven Official's Blessing chez Seven Seas comprendront de toutes nouvelles illustrations de ZeldaCW.

De multiples adaptations

De plus en plus populaires à l’international, ces webséries homoérotiques inspirent de plus en plus d’adaptations.

Ce n’est pas la première fois que le travail de l’auteur est traduit en anglais. En effet, une traduction non-officielle avait vu le jour pour Grandmaster of Demonic Cultivation. Sa traductrice, connue sous le pseudonyme K., a annoncé qu’elle prévoyait de supprimer cette édition non-officielle d’Internet, à l'occasion de la parution des traductions chez Seven Seas.

De plus, une série également basée sur ce dernier danmei — « l’amour des garçons » —, intitulée The Untamed a été diffusée par Netflix et Amazon Prime, qui a atteint un public international, en 2019.

De même, Heaven Official’s Blessing a aussi inspiré une série animée, visible sur Funimation et Netflix. Plus de détails concernant ces traductions sont disponibles sur le site Seven Seas.

