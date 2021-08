Toujours aucune confirmation officielle de la mort de l'éditeur Michel Brûlé

Arrêté le 15 octobre 2018, Michel Brûlé avait été reconnu coupable d’agression sexuelle à l'encontre d'une autrice venue lui présenter son manuscrit, en 2014, à son domicile.

EDITION: Michel Brûlé meurt dans un accident

Depuis décembre, il résidait dans l’auberge de son frère, Martin Brûlé, à Guarapari au Brésil. Alors qu’il avait été convoqué par le gouvernement québécois le 26 mai, il ne s’était pas présenté à la rencontre virtuelle, comme l’exigeait le tribunal, pour présenter sa date d’envol.

La procureure, Me Valérie Lahaie, s’inquiétait alors de ce comportement. Selon elle, comme le rapporte le Journal du Québec, « [i]l [semblait] vouloir s’esquiver », comme le craignait à l'époque le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Pour l'avocat de la défense, Me Brochu, il n’en était rien, et son absence s’expliquait par un problème de connexion…

Quelques jours plus tard, un quotidien brésilien annonçait le décès de l'éditeur, après un accident de vélo, nouvelle confirmée par son avocat, Charles Brochu.

Difficulté à obtenir les documents officiels

Loin de démentir le décès, le DPCP préfère en obtenir une attestation officielle afin de pouvoir fermer définitivement le dossier criminel. Sa porte-parole, Me Audrey Roy-Cloutier, a déclaré : « Lorsqu’un accusé décède pendant les procédures judiciaires, le DPCP obtient un document officiel qui en atteste et demande l’arrêt des procédures en raison du décès par la suite. » Sans ces documents originaux, les accusations ne peuvent pas être retirées.

Néanmoins, ces documents juridiques se font attendre. Bien que Me Charles Brochu a déjà obtenu, par la famille du défunt, le rapport de la police brésilienne, le certificat de décès ainsi que celui d’inhumation, ces derniers doivent parvenir à la Couronne. Me Valérie Lahaie et le DPCP travaillent conjointement pour récupérer ces documents officiels. Cependant, ces démarches demeurent « longues » et « complexes », d’après la procureure.

Le 18 juin, cette dernière indiquait au juge de l’affaire, Sébastien Proulx, attendre la preuve officielle du décès de Michel Brûlé. En parallèle, le gouvernement canadien, en collaboration avec la GRC et Interpol, avait aussi réclamé la traduction en français de certains documents, obtenus en portugais.

Finalement, le dossier complet sera attendu devant la cour pour le 9 novembre. Si les documents officiels venaient à être présentables avant cette échéance, il sera alors possible d’avancer les procédures pour enfin fermer le dossier.

Pour l’avocat de la défense, l’accident mortel a bien eu lieu. Il a déclaré : « J’ai parlé avec la mère de M. Brulé, ils sont en train de gérer la succession. Sa mère et son père sont exécuteurs testamentaires. Les démarches sont très avancées de leur côté. Manifestement ils ont réussi à obtenir le testament sans avoir le certificat de décès qui provient du registre du Directeur de l’état civil. »

Le décès semble donc bel et bien établi, il faudra maintenant attendre le 9 novembre pour qu’il le soit aux yeux de la Couronne.

Source : Le Soleil, TVA Nouvelles, Le Journal de Québec

Crédit : Michel Brûlé, éditeur, au Salon international du livre de Québec 2013, CC BY-SA 3.0