Le scénariste Scott Snyder coécrira des titres inédits pour ComiXology

Dans un communiqué de presse, ComiXology annonce l’arrivée de Scott Snyder et de son travail sur ComiXology Originals, grâce à un accord signé avec sa propre société d'édition, Best Jackett Press.

Avec ces nouveaux titres, Snyder aura l’occasion de collaborer avec certains des plus grands artistes de la bande dessinée. On retrouve des noms comme Rafael Albuquerque, Greg Capullo, Francesco Francavilla, Jamal Igle, Jock, Tula Lotay, Francis Manapul et Dan Panosian.

Snyder a déclaré, à propos des créateurs avec lesquels il collaborera sur les nouveaux titres : « Cet accord historique multi-titres avec ComiXology Originals nous a permis de rassembler une bande d'artistes d’enfer et, ensemble, nous nous mettons au défi de travailler en dehors de nos zones de confort et de vraiment nous pencher sur des créations inédites en matière de bandes dessinées ». Et ajouter : « Cet accord me donne la liberté d'explorer le genre de narration que je voulais essayer depuis longtemps, tout en répondant à mon besoin d'essayer quelque chose qui n'est pas totalement confortable pour moi. »

Des projets en collaboration qui promettent de proposer « des histoires inattendues et nouvelles », comme indiqué par Chip Mosher, responsable du contenu de ComiXology – qui devraient sans doute ravir les admirateurs de Snyder. Ces nouveaux titres sont uniques en leur genre, en passant par l’horreur, la science-fiction, ou encore la fiction historique…

Barnstormers, écrit par Scott Snyder avec des illustrations de Tula Lotay et des couleurs de Tula Lotay et Dee Cunniffe, propose une romance d'aventure de haut vol se déroulant juste après la Première Guerre mondiale.

Book of Evil, écrit par Scott Snyder avec des illustrations de Jock, se tourne plus volontiers vers l'horreur. Une histoire en prose sur quatre jeunes amis qui grandissent dans un futur étrange et proche où plus de 90 % de la population est née comme psychopathe.

Canary, écrit par Scott Snyder avec des illustrations et des couleurs de Dan Panosian, se déroule en 1891, quand une mine s'effondre. Découvrez ce qu'est la substance sombre trouvée à 666 pieds sous terre dans ce western d'horreur !

Clear, écrit par Scott Snyder avec des dessins et couleurs de Francis Manapul. Un voyage dans un étrange futur dystopique, où une connexion Internet neurologique transforme la réalité.

Duck and Cover, écrit par Scott Snyder avec des dessins de Rafael Albuquerque, est une aventure pour les ados et jeunes adultes, influencée par les mangas, qui se déroule dans l'étrange Amérique postapocalyptique... de 1955.

Dudley Datson and the Forever Machine, écrit par Scott Snyder avec des illustrations de Jamal Igle et Juan Castro et des couleurs de Chris Sotomayor : un garçon, son chien et une machine qui contrôle le temps et l'espace !

Night of the Ghoul, écrit par Scott Snyder avec des dessins et couleurs de Francesco Francavilla. Une œuvre d'horreur éblouissante, entre le récit d'aujourd'hui et une histoire digne d'un film d'horreur perdu.

We have demons, écrit par Scott Snyder avec Greg Capullo et Jonathan Glapion aux dessins, ainsi que les couleurs de Dave McCaig. Le conflit entre le bien et le mal est sur le point d'atteindre son paroxysme lorsqu'un héros adolescent se lance dans un voyage qui dévoile une société secrète et des monstres à foison...

« Notre objectif chez ComiXology est de faire de tout le monde un fan de bande dessinée, de roman graphique ou de manga à vie », a déclaré le PDG et co-fondateur de ComiXology, David Steinberger. « Avec Best Jacket Press rejoignant ComiXology Originals, il existe désormais une bibliothèque de près de 50 titres appartenant à des créateurs qui sont disponibles dans nos services d'abonnement. Avec plus de 30.000 livres dans ComiXology Unlimited et ces prochains titres de Scott, la valeur que ComiXology Originals apporte aux clients de ComiXology Unlimited et Kindle Unlimited est bien supérieure aux modestes coûts mensuels. »

« L'une des choses qui me passionnent est d'expérimenter pour trouver de nouvelles façons de créer et d'entretenir une communauté de lecteurs », a expliqué Snyder. Pour lui, chaque nouvelle publication devra être « un événement », espérant ainsi faire vibrer les futurs lecteurs.

« Scott Snyder est l'un des écrivains les plus éminents de la bande dessinée », a déclaré Mike Richardson, pour Dark Horse. « Nous sommes impatients de voir ces nouveaux titres rejoindre les rangs des classiques appartenant aux créateurs de Dark Horse… »

Les premiers titres arriveront en octobre. Ils seront d'abord disponibles au format numérique sur ComiXology et Kindle, avant d’être imprimés et publiés à une date ultérieure par Dark Horse Books, un des plus grands éditeurs de bandes dessinées aux États-Unis.

