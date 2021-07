Le Long Halloween de Batman se prolonge, avec Jeph Loeb et Tim Sale

Tout le monde le sait : les vrais rockeurs ne meurent jamais. Et c’est d’autant plus véridique lorsque les maisons d’édition Harper Collins annoncent la publication de l'anthologie définitive des écrits de Jim Morrison. The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts, and Lyrics est, comme son nom l’indique, une collection complète des textes de l’artiste. Elle sera disponible à la vente dès le 8 juin, en version anglaise.