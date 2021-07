Louis Vuitton célèbre l'été à Arles et en librairie, chez un caviste

Louis Vuitton publie cet été une nouvelle édition du City Guide Arles en collaboration avec Les Rencontres de la photographie. Avec Tony Gatlif pour invité et de nombreuses images inédites, le guide rend hommage à la ville, aux Arlésiens et à la photographie. En parallèle, la Maison ouvre une librairie éphémère chez un caviste arlésien le temps du festival, animée de plusieurs rencontres et signatures.

LIBRAIRIE : Confinement - Louis Vuitton change sa boutique en librairie

Elle publie également deux nouveaux titres dans sa collection d’albums photographiques Fashion Eye, ainsi que la version numérique du livre Villes du monde du collectif Tendance Floue.

Ce sont aujourd’hui trente villes qui font l’objet d’un regard décalé sur la mode, le design, l’art contemporain, la gourmandise ou la culture. À Paris, New York, Londres ou Tokyo, auteurs et invités venus de tous horizons s’autorisent une vision toute subjective, qui file des plus beaux hôtels aux meilleures tables, des lieux de mode les plus décalés aux lieux historiques les plus réputés.

Pour la troisième année, le City Guide Louis Vuitton fait escale à Arles et propose une édition mise à jour en hommage à la ville camarguaise et à son festival de renommée internationale. Portfolios inédits de la ville, signés Yohanne Lamoulère et Bertrand Meunier du collectif Tendance Floue, programme illustré des Rencontres en un clin d’œil, ce guide fait la part belle à l’image.

Avec un catalogue d’une centaine de titres, les Éditions Louis Vuitton travaillent aussi le voyage comme un art de vivre : elles installeront une librairie éphémère à la cave à manger « Le Buste et l’Oreille », au cœur de la ville d’Arles, pendant toute la durée du festival, animée de nombreuses rencontres et séances de dédicaces avec auteurs et photographes.

Deux albums photographiques

Les Rencontres de la photographie d’Arles seront l'occasion de découvrir les archives du photographe britannique Cecil Beaton, dévoilant une Venise intime et désinvolte, avec Fashion Eye Venice. « Qui n’aime pas voyager ? », se demandait Cecil Beaton. « Nous sommes tous des Marco Polo au fond, rêvant de voyages lointains avec toute la ferveur des romantiques du XIXe siècle. »

Le photographe nous a légué des récits évocateurs de ses séjours dans la Sérénissime, sous forme de journaux intimes et d’instantanés qui capturent l'essence de Venise. ll en a capturé un monde magique à l’imaginaire intemporel, un monde qui s’est épanoui des siècles durant dans le décor remarquable offert par la Cité des Doges.

Esthète, artiste, diariste et dandy, Cecil Beaton dédia sa vie à la beauté. On retrouve sa signature singulière dans chacune de ses œuvres, qu’il s’agisse de ses costumes, de ses décors pour la scène et l'écran, de ses interprétations des plus grandes créations de couture pour les pages de Vogue, ou encore de ses portraits dans lesquels ses modèles se muent en véritables icônes de style et d’élégance.

De son côté, le photographe brésilien Alexandre Furcolin nous livre une São Paulo fougueuse et indocile, à la sensualité incandescente, avec Fashion Eye Sāo Paulo. Pas de hiérarchie, la peinture, le dessin et la photographie s’épousent dans un magma de couleurs vives et de lignes entrelacées. On pense à Cy Twombly, à Jean-Michel Basquiat, à Antoni Tàpies, au Belge Vincent Delbrouck. L’artiste iconographe nous fait entrer dans le labyrinthe de sa psyché. Son œuvre plastique est un diary sensuel, multiple, ouvert aux métamorphoses et à la beauté de nouveaux langages. São Paulo est ici bénie, y règne une sensation d’urgence et de calme, d’hétérogénéité et d’évidence.

Vivant à São Paulo depuis ses dix-sept ans, Alexandre Furcolin s’exprime à travers la photographie, la peinture, le dessin, la vidéo et l’installation. Il fait dialoguer la ville et la nature, le sauvage et le sophistiqué, l’intime et le social en une vaste fresque rendant compte de la beauté et du chaos qui l’entourent. Alexandre Furcolin est l’auteur de livres (dont Tangerina, Éditions Bessard, 2019) et de commandes pour des magazines de mode – Vogue Brasil, L’Officiel Brasil, Under Pressure.

ActuaLitté vous propose dès à présent de consulter le programme estival des librairies éphémères de Louis Vuitton :

Christophe Cachera, Clara Le Fort (auteur), Yohanne Lamoulère & Bertrand Meunier (Tendance Floue) (photographes), Tony Gatlif (invité) - Louis Vuitton City Guide Arles - Editions Louis Vuitton - 9782369832287 - 20 €

Cecil Beaton - Fashion Eye Venice - Editions Louis Vuitton - 9782369832263 - 50 €

Alexandre Furcolin - Fashin Eye São Paulo - Editions Louis Vuitton - 9782369832270 - 50 €

Edition imprimée : Villes du Monde - Editions Louis Vuitton - 9782369832164 - 75 €

Edition limitée : Villes du Monde - Editions Louis Vuitton - 9782369832195 - 1 500 €

Edition numérique : Villes du Monde - Editions Louis Vuitton - 9782369832836 - gratuit (Amazon, Kobo, Apple, Google, ainsi que dans une sélection de librairies en ligne spécialisées)