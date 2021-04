Louis Vuitton change sa boutique en librairie, le temps d'un confinement

Paris, Prague, Rome, art de vivre, ou encore photographies, beaux-arts et architecture : Louis Vuitton expose ses plus beaux atours éditoriaux. Dans la boutique installée depuis 1995 dans le quartier de Saint-Germain, le groupe LVMH revendique ses liens avec l’édition : que ce soit pour le prix Françoise Sagan, ou l’organisation de dédicaces, la boutique accueille régulièrement les livres en ses murs.

Évidemment, la présence de LVMH au capital de la holding Madrigall (Gallimard, Flammarion, Casterman) est une autre forme d’engagement, plus commercial. De même qu’Arléa, la maison d’édition, avait été sauvée de la faillite en son temps par le groupe de Bernard Arnault. Notons également les investissements dans le groupe La Martinière-Le Seuil, par la famille Wertheimer, avant le rachat des sociétés par Média Participations. Ce même Arnault aujourd'hui impliqué dans les affaires autour de Lagardère, avec Vincent Bolloré.

Mais ici, ce sont bien les livres qui sont au cœur : trois collections d’une centaine d’ouvrages composent le catalogue des Éditions Louis Vuitton : City Guide (guides de voyages), Travel Book (carnets de dessins) et Fashion Eye (albums photographiques). Et ces derniers habillent donc la boutique germanopratine, « accompagnés d’éditions d’artistes réalisées en série limitée, signées et numérotées, produites avec des artisans et imprimeurs réputés, exclusivement disponibles dans les magasins Louis Vuitton », indique un communiqué.

Les liens avec Gallimard se retrouvent par ailleurs, puisqu’en 2012, après l’agrandissement du magasin, un cabinet d’écriture fut ouvert. Y fut notamment présenté le recueil La Malle, publié par Gallimard, signé de 11 écrivains français, parmi lesquels Marie Darrieussecq, Virginie Despentes, David Foenkinos ou Yann Moix. Louis Vuitton participe également chaque année au parcours Saint-Germain, confirmant son ancrage culturel sur

la Rive Gauche.

Le livre a toujours bénéficié d’une place de choix dans l’histoire de la Maison. Gaston-Louis Vuitton (1883-1970), petit-fils du fondateur, était lui-même un grand amateur de livres d’art et de littérature. En bibliophile éclairé, il fondera trois sociétés de bibliophilie et correspondra avec les éditeurs, illustrateurs et écrivains de son temps.

Il concevra pour ses clients, écrivains et voyageurs, malles bibliothèques et autres boîtes pour machine à écrire. En 1914, il ouvrira un salon de lecture et de correspondance dans son magasin tout juste inauguré sur l’avenue des Champs-Élysées. – groupe Louis Vuitton

En octobre dernier, les éditions avaient campé au Brach, l’hôtel de luxe 5 étoiles, avec une autre déclinaison de librairie éphémère.

crédits photo : Louis Vuitton