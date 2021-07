Thurston Moore, de Sonic Youth, racontera sa vie en livre en 2023

Simplement présenté pour 2023, sans autres précisions, Sonic Life retracera la vie du légendaire groupe américain Sonic Youth, bien sûr, mais aussi la riche carrière en « solo », avec d'autres musiciens. En 1995, il avait sorti Psychic Hearts, son premier essai hors de Sonic Youth, et, en 2020, a proposé By the Fire.

« De ses premières armes et son engagement dans la scène punk et new wave de New York, jusqu'en 1981 et la formation de son légendaire groupe, 30 ans d'enregistrement, de tournées et d'expérimentations musicales, pour donner naissance à une ère de rock alternatif, avec Nirvana en tête, le tout raconté par les archives et les recherches de l'auteur », indique l'éditeur Doubleday, précise The Bookseller.

Kim Gordon, ex-femme de Thurston Moore et ancienne acolyte de Sonic Youth, a publié il y a quelques années son propre livre, Girl In A Band, traduit en français par Suzy Borello aux éditions Le Mot et le Reste.

Photographie : Thurston Moore en 2017 (Brian Birzer, CC BY-NC-ND 2.0)