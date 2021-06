Fifty Shades of Grey, tome 6 : “un message féministe inattendu

Sur les dix dernières années – le tome 1 sortit en 2011 aux États-Unis et octobre 2012 en France (traduction, Denyse Beaulieu), plus de 15,2 millions de nuances de Grey se sont écoulées chez les lecteurs américains. Livre médiocre littérairement, il n’en aura pas moins propagé une onde de choc en créant le SM soft. Et Freed, qui promet de clore définitivement la saga, déchaîne toujours un enthousiasme épatant.

En attendant que la romancière multimillionnaire ne se décide à raconter l’histoire de Christian et Anastasia, du point de vue de la cravache, il faudra donc se contenter de cette apothéose.

Et tout de même, 768 pages de Freed en version US et 720 en version française (Fifty Shades : More Grey, trad. Denyse Beaulieu, Dominique Defert et Carole Delporte), pour le re-mariage de Christian et Anastasia. « Retrouvez la sensualité, l’intensité dramatique et sentimentale de Cinquante nuances plus claires, à travers les rêves, les espoirs et les tourments de Christian Grey. E L James revisite Cinquante nuances, et offre une version plus dense et plus sombre de l’histoire d’amour qui a fasciné 150 millions de lecteurs dans le monde », jurent d’ailleurs les éditions Lattès.

EL JAMES : un véritable défi d'écrire cette histoire

Assez prévisible, ce nouveau roman manque de souffle, multiplie les clichés, les poncifs, repris du tome 3 de la précédente série, dont il n’est que l’écho. Bref, nous balade d’une tension narrative de mollusque vers des éléments de non-surprise, puisque toutes les expériences sexuelles du couple Cricri d’amour et Ana sont totalement éculées. Éculées, oui.

Et pour comble, les 200 dernières pages compressent tout ce qui fait l’action…

“Casse-toi tu pues, et marche à l'ombre“

Et pourtant, Marion Winik a, professeur à l’Université de Baltimore, semble avoir trouvé un diamant d’innocence dans ces nouvelles aventures de Pince-mi et Pince-moi. Étonnante, elle évoque « un message féministe inattendu ». D’autant plus que le comportement de freak control dont Christian fait preuve relève de ces attitudes machistes dont les femmes sont d’ordinaire les victimes certainement pas consentantes.

Chose fascinante, dans ses vœux de mariage, Anastasia refuse d’intégrer et prononcer le mot « obéir », ce qui rend d’ailleurs Cricri totalement hystérique. De même, elle ne quittera pas son emploi après le mariage, pas plus qu’elle ne changera de nom. Et Cricri dans un déchirant monologue intérieur, de se demander comment protéger son épouse, si elle refuse de se soumettre à ses règles…

Mais voilà : Anastasia a décidé de défier son époux, lui désobéit sans même hésiter et quand ce dernier tente d’imposer sa volonté, il rencontre une résistance à la hauteur de sa colère.

Car en plus de refuser d’être contrôlée, Anastasia fait preuve d’un certain machisme, qui se résume à cette idée : une soumission dans la chambre à coucher, pourquoi pas, mais en dehors, m’emmerde pas. Allant à l’encontre des mesures prises, elle se rebiffe et envoie paître le bellâtre, et parvient à imposer un équilibre dans ce couple qui avait tout pour devenir dysfonctionnel. De quoi sauver la série, Marion Winik ne va pas jusque là, mais apprécie, tout de même l’effort…