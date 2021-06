Le racisme d’Enid Blyton, auteure du Club des 5, un défi éditorial et mémoriel    

Depuis son décès en 1968, les œuvres d’Enid Blyton font l’objet de débats houleux. Outre les nombreux sous-entendus sexistes présents dans le club des 5, certains ouvragent sont décrits comme explicitement racistes. C’est le cas de The Little Black Doll publié en 1966 qui met en scène une poupée délaissée à cause de son « horrible visage noir ». Après une averse « salvatrice » qui lui donne une peau toute rose, la poupée regagne les faveurs de sa propriétaire.

Au Royaume-Uni, le débat autour de la postérité de l’autrice vient d’être relancé. L’association English Heritage qui s’occupe de la commémoration de personnalités a modifié sa biographie en ligne, en mentionnant ses opinions réactionnaires et ses tendances xénophobes.

L’organisme patrimonial pointe de plus du doigt le caractère problématique de certains de ses écrits sur le sujet, rappelant que le problème existait déjà du vivant de l’auteure : « En 1960, l’éditeur Macmillan a refusé de publier son histoire The Mystery That Never Was à cause de ce qu'il appelait sa "lègère mais gênante touche de xénophobie à l’ancienne" », est-il ainsi indiqué.

Enid Blyton -domaine public

Cette révision biographique a eu lieu en juillet 2020 et s’inscrivait dans le cadre du débat sur la mémoire survenue après les manifestations Black Live matters l’année dernière. C’était alors la plaque commémorative de Blyton qui était mise en cause. Aujourd’hui, le cercle de métal bleu à son honneur est toujours en place, mais les précisions rajoutées par English Heritage sont sous le feu des critiques.

L’affaire a été médiatisée suite à un article quelque peu à charge du Daily Telegraph, qui associait l’affaire à la « cancel culture » ou culture de l’annulation qui consiste à exclure des personnalisés considérées comme problématiques. Plusieurs médias conservateurs ont ensuite emboîté le pas au journal, jusqu’en France où Valeurs actuelles s’est fendu d’un “Racisme et xénophobie” : la célèbre écrivaine Enid Blyton victime à son tour de la “cancel culture”.

De son côté l’association English Heritage rappelle que ces indications biographiques « visent à fournir une image plus complète de la vie de chaque personne, y compris les aspects que les gens peuvent trouver troublants. » Et de poursuivre : « English Heritage n’a aucunement l’intention de supprimer l’une de nos plaques bleues et nous continuerons à mettre à jour notre site Web afin que nous puissions en dire plus sur l’histoire de chaque plaque et de chaque personne. »

Un défi éditorial

Hachette Children’s Books, qui publie les ouvrages de Blyton a réagi aux critiques en assurant que les textes étaient édités avec précaution en supprimant certains termes ou description. Interrogé par le Bookseller, Alex Antscher, la directrice éditoriale a déclaré que les œuvres étaient pensées pour répondre à “un niveau de sensibilité approprié pour les lecteurs d’aujourd’hui et leurs familles”.

Et d’ajouter : « Nous reconnaissons qu’Enid Blyton est née à l’époque victorienne et a écrit la plupart de son travail au milieu du 20e siècle ; elle a exprimé des attitudes envers la race qui ne peuvent être tolérées. C’est notre politique de supprimer ou de modifier tous les mots de ses livres qui sont offensants ou dont l’usage a radicalement changé dans le monde d’aujourd’hui. Bon nombre de ces changements ont été apportés il y a des décennies et ces textes modifiés sont maintenant largement acceptés comme les éditions standard de ces livres. »

Antscherl précise cependant que la préservation du texte original reste primordiale et qu’il n’est pas question de moderniser les œuvres simplement pour les moderniser. Traduits dans plus de 40 langues, les livres de Blyton continuent de se vendre à environ 3,5 millions d’exemplaires chaque année. L’influence de l’œuvre de l’autrice ne semble pas prête à s’essouffler.

Crédit photo : Le club des 5 - Le Peril