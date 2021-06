États-Unis : pour son prochain roman, Dave Eggers boycotte Amazon

Suite de son roman Le Cercle (Gallimard, traduit par Emmanuelle et Philippe Aronson, 2016), The Every imagine la fusion entre le plus grand réseau social du monde, Le Cercle, et le plus important site de vente d'internet. Ainsi nait une multinationale particulièrement puissante, désireuse de découvrir et d'exploiter la moindre parcelle de vie privée...

Afin de marquer les esprits, de rester cohérent, mais aussi de s'offrir une petite campagne de promotion à peu de frais, l'auteur américain Dave Eggers annonce que McSwenney's, structure qu'il a lui-même fondée en 1998, proposera la version « hardback » [grand format cartonné, NdR] de son roman aux librairies indépendantes uniquement.

À partir du 5 octobre, ces enseignes auront donc une forme d'exclusivité, qui durera 6 semaines. Ensuite, les éditions Vintage publieront les versions numérique, audio et paperback [grand format non cartonné, à couverture souple]. Celles-ci, cette fois, seront accessibles partout, y compris sur Amazon.

« Amazon a pourri la vie des libraires indépendants depuis des années », explique l'auteur au New York Times. « Un des thèmes du livre concerne la puissance des monopoles dans la manière dont ils peuvent guider nos choix, et cela paraissait pertinent de tenter quelque chose pour gêner le monopole d'Amazon, qui domine actuellement le monde du livre. »

Sans entrer dans les détails, Eggers précise qu'interdire le livre à Amazon pendant les 6 premières semaines de parution aura été compliqué. Il ne précise pas non plus si un libraire indépendant, membre de la marketplace d'Amazon, pourrait y vendre le livre — mais cela serait particulièrement vicieux de sa part.

Rappelons qu'il reste en réalité assez simple de ne pas permettre à Amazon de vendre son livre : le code-barre de l'ouvrage doit être imprimé à l'intérieur de celui-ci - ou de sa couverture, plus simplement. Plusieurs éditeurs indépendants ont d'ailleurs fait ce choix, notamment les éditions Zones sensibles, qui avaient expliqué la démarche dans nos colonnes.

Zones sensibles a donc décidé de placer ce code-barre en deuxième de couverture, au bas du colophon qui se trouve sur cette page, et ce à partir de notre prochaine parution, Généalogie de la morale économique de Sylvain Piron, prévue pour le 20 novembre. Il en sera de même pour tous nos ouvrages à venir. Cette simple et élégante solution — qui permet par ailleurs d’éviter de ruiner le graphisme de certaines couvertures en raison de l’inélégance du code-barre — fait que nos ouvrages ne seront donc plus commercialisés par Amazon.

À l'exception de cette petite pirouette graphique, il n'est pas possible, pour un éditeur, d'interdire la vente de ses livres sur Amazon, ce qui serait considéré comme un « refus de vente », illégal.

Ce n'est pas la première fois qu'Eggers prive Amazon d'un de ses livres, rappelle le New York Times : en 2002, il avait distribué You Shall Know Our Velocity (Suive qui peut, Balland, traduit par Pierre Charras) chez 500 libraires indépendants, évitant là aussi Amazon.