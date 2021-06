Lutte de pouvoirs, magie, féminisme : Leha, un souffle épique de Fantasy

« C’est amusant : à mesure que nous avons laissé des indices sur les réseaux, les lecteurs ont réagi, tentant de deviner ce que nous préparions. Mais je crois que nous avons dépassé leurs attentes », nous explique Jean-Philippe Mocci. En effet, c’est une vague de séries achetées d’auteurs anglais, canadiens, américains ou encore australiens que la maison proposera à compter du mois de septembre prochain. Et le programme se déroule de la sorte jusqu’en 2022.

Une recherche de talents qui n’indique cependant pas un revirement : « Nous allons publier le prochain roman d’Olivier Cotte, La momie qui aimait les pizzas et les jeux vidéo en octobre : un récit fantastique, et un peu fantasque, racontant l’échappée du Louvre d’une momie, qui pique une tenue de Père Noël pour passer incognito. Et d’autres auteurs français arrivent également : l’achat de droits de traduction, c’est avant tout pour consolider notre catalogue, autant que pour répondre à l’intérêt du public, manifesté depuis Erikson », reprend-il.

Et puis, viennent de sortir Polaris – Point Nemo « qui démarre fort bien », un roman de science-fiction signé Philippe Tessier (que nous avions adoré avec Mort), ainsi que les livres de Jean-Luc Marcastel, deux tomes d'Olivier Martinelli et l'infernal Pré-Mortem de Patrick McSpare depuis le début d’année. Les auteurs français conservent une belle place dans la maison.

Young Adult, et plus si affinités

Si la Fantasy reste la ligne de mire, les récits choisis ont tous en commun de déborder largement du cadre d’ordinaire imaginé : « Avec Kendare Blake — Three Dark Crowns, que traduira Hermine Hémon — nous sommes dans un ambiance Trône de fer, mais avec un prisme très féminin. Trois sœurs, chacune ayant un don magique, s’engagent dans un combat à mort le jour de leurs 16 ans. Une seule deviendra reine », résume l’éditeur.

Quatre volumes, un préquel, de quoi « nourrir l’imaginaire des lecteurs, bien au-delà des critères arbitraires du Young Adult. En réalité, entre jeux de pouvoirs, luttes intestines, manigances, les livres proposent une réflexion et une action intenses ». Une conviction dans la série, d’autant que les déboires pour acheter l’ensemble des droits de ces cinq livres n’ont pas manqué : « Les deux premiers étaient chez un agent, les deux suivants, et le préquel, chez un autre… Ce fut sportif pour les réunir : il fallait avoir envie », plaisante-t-il.

Cependant, c’est avec la même passion qu’il présente Garth Nix, dont les livres The Left-Handed Booksellers of London et Angel Mage, sortiront au printemps et à l’automne 2022. « Deux univers très distincts, le premier dans un Londres des années 80, où des gangs et factions s’affrontent, autour de questions sociétales et de pouvoirs magiques. » L’autre renoue avec un monde plus militaire, celui des mousquetaires, réhaussé d’une puissante note de magie.

Cet approfondissement du catalogue jeunesse — démarche entamée déjà avec le rachat des éditions Lynks en juillet 2020 —, découle également d’une analyse personnelle. « J’ai le sentiment d’investissements qui se ralentissent dans le segment adulte de la fantasy », note Jean-Philippe Mocci. « Bien que le succès ne soit jamais garanti, Leha rencontre un véritable enthousiasme — et nous avons encore beaucoup à apporter. »

Fantasy et fantaisies

Or, outre Blake et Nix, la suite des événements est à proprement parler impressionnante : d’abord, les préquels du Livre des martyrs, écrits par le camarade d’Erikson, Ian Cameron Esslemont. On l’ignore, ou pas, mais tous deux furent étudiants en archéologie ensemble, et durant leurs jeunes années créèrent un jeu de rôle autour de l’univers. Puis, dans le prolongement se partagèrent les mondes, dans l’écriture romanesque — rendez-vous en mai 2022… avec la promesse « d’une véritable connexion entre les deux sagas, mais uné écriture plus incisive dans Path to Ascendancy que dans Le Livre des martyrs », promet la maison.

Et ce n’est pas fini, s’amuse l’éditeur : James Islington, The Licanius Trilogy est actuellement en cours de traduction, sous la plume de Sara Doke, avec un premier tome en septembre prochain. Une trilogie qui fera peut-être écho à La roue du temps de Robert Jordan (Bragelonne, trad. Jean-Claude Mallé) — laissée hélas inachevée après le décès de l'auteur.

Et puis Jon Gwynne, The Faithfull and the Fallen (on a un faible pour les déchus, chez Leha…), cette fois en septembre 2022. Présenté comme l’héritier naturel de David Gemmel, ce romancier britannique avait remporté le prix Morningstar en 2013, consacrant un meilleur premier roman de fantasy. Belle promesse. Là, ce seront deux déclinaisons de l’épic fantasy, plus classiques peut-être, mais « toujours avec des univers très structurés, et une véritable profondeur psychologique des personnages ».

Enfin, le programme s’achève avec Brian McClellan, The Powder Mage Trilogy. Fasciné par Victor Hugo et Alexandre Dumas, cet écrivain s’est inscrit dans une construction littéraire loin des épées et des dragons. « Ses références, ce sont les Misérables, le Paris de la Révolution française, dans un monde imaginaire, certes, mais assez proche. La poudre et les pistolets remplacent les sabres ! » Même les mages s’y affrontent à coups de poudre (noire, évidemment) — avec en trame de fond un coup d’État et tout ce qui en découle de dissidents, revirements et trahisons.

Traduite par Thomas Bauduret, cette trilogie puise aux racines d’une littérature française très portée par le courant prénapoléonien – dans la veine de la powder fantasy très directement, donc. Et non des moindres.

Le plafond de verre

Avec l’arrivée récemment annoncée de Lauren Remark comme chargée de promotion et relation libraire, Leha entend franchir une étape significative de son développement. « Pour installer un catalogue plus important, nous avons puisé chez les auteurs de langue anglaise qui répondent le plus à ce que nous aimons. Et manifestement, l’appétit pour ces différentes séries s’est amplement confirmé avec le temps. »

Passant d’une dizaine de titres publiés par an, à près de 25 désormais, la maison — basée à Marseille — affiche dynamisme et volonté. « Après quatre années, nous avons une identité chez les libraires et pour nos lecteurs. À nous de leur prouver que nous avons fait les bons choix pour mériter notre place. »

« L'originalité de Leha Éditions, c'est sa volonté de casser les murs », nous indiquait l’éditeur en mai 2017, alors que la maison venait tout juste de présenter ses premiers projets éditoriaux aux librairies. Mais la stratégie était déjà là : « On ne va pas s'interdire de publier des auteurs anglo-saxons, il semblerait que ce soit un passage obligé pour les éditeurs français. Mais il faut que ça vienne compléter notre palette, nos univers ; si c'est juste pour remplir notre quota de traductions, ce n'est pas intéressant. »

Patience et Leha-gueur de temps, mieux que force ni que rage…