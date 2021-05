Young adult et Jeunesse font leur apparition chez Leha Éditions

Leha s’est illustrée en publiant la version française du cycle Le Livre des Martyrs de Steven Erikson, considéré comme une des plus grandes œuvres d’Epic Fantasy de ces dernières décennies, déjà vendue à plus de 50.000 en France depuis 2018 (trad. Emmanuel Chastellière puis Nicolas Merrien). La ligne éditoriale de Leha Jeunesse / Young Adult vise à valoriser aussi bien des textes SFFF (science-fiction, fantastique, fantasy) d’auteurs français, débutants comme confirmés, que des traductions ayant rencontré un succès international. Leur point commun : des récits de qualité, sachant associer évasion et réflexion.

EDITION: Leha rachète Lynks et s'investit dans la jeunesse

Le rachat de Lynks, dévoilé dans nos colonnes en juillet 2020 s’inscrivait dans un projet de développement longuement pensé. Jean-Philippe Mocci, fondateur de Leha indiquait : « Sur le fond, nous allons poursuivre la ligne éditoriale développée jusque-là. Notre objectif est aussi d’aller chercher de nouveaux auteurs, débutants ou déjà reconnus, et, pourquoi pas, des traductions. Une stratégie éditoriale que nous avons déjà menée avec Leha et sur laquelle nous travaillons actuellement avec Bleuenn Guillou. »

Les premières nouvelles parutions seront :

Le Roi des Hyènes par Tess Corsac

Dans les Confins, un monstre rôde. Dans ce territoire ceint d’un mur qui y enferme ses habitants, lorsque la nuit tombe, une harde de hyènes quitte le bois pour envahir les rues sans que per- sonne ne se résolve à les abattre. Mais sont-elles le véritable danger ? Dans les Confins, chaque enfant est lié à un Machaon, un gardien coloré qui les protège jusqu’à l’âge adulte. Almire, quinze ans, a vu son Machaon lui être arraché. Depuis cette agression, une hyène de brume le pourchasse, tapie dans l’obscurité : ce démon veille à son silence. Ce secret, ignoré de tous, le ronge, jusqu’au jour où un groupe de jeunes l’approche. Tous partagent le même drame, et ils nourrissent une ambition commune : faire éclater la vérité. Faire tomber le monstre en habits d’homme. Almire sait qu’il ne retrouvera jamais son Machaon, mais il compte bien reconquérir son bonheur. Pour ça, il lui faut renverser le Roi des Hyènes. Coûte que coûte.

Louis le Galoup, par Jean-Luc Marcastel

La nuit, le feu, une grande forteresse assaillie, une créature monstrueuse, un loup terrible, un loup debout... un galoup. Tel est le cauchemar qui hante Louis, dans son village au bout du monde, près de la Grande Brèche et de sa lueur maudite...Derrière le simple garçon des montagnes, un autre se cache, plus griffu, plus sauvage, plus loup, qui attend son heure... Mais cet autre sera-t-il assez fort pour sauver son frère Séverin, l’impétueuse Roussotte, et le royaume ? Car le Vicomte de Marsac et ses barons maléfiques se sont emparés du pouvoir et comptent bien le garder.

Ceux qu’on oublie, par Chloé Lume

Esther et Louis vivent une ville morne, que personne ne peut quitter. Seule exception : les jeunes qui s’en vont combattre lorsqu’ils atteignent dix-sept ans, pour une guerre lointaine et invisible. Et ceux-là ne reviennent pas.

Esther approche de l’âge fatidique. Elle est prête à tout risquer pour échapper à ce destin imposé. Non-voyant, Louis sera exempté. Cela ne l’empêche pas de rêver à d’autres horizons. Le jour où Esther vient rompre sa solitude, il décide de la suivre dans une quête qui remet en question tout ce qu’ils croyaient savoir : pourquoi la rocade demeure-t-elle déserte malgré les bruits de voiture qui y roulent ? Qui sont ces gens dont ils surprennent la conversation répétitive dans des maisons pourtant vides ? Pourquoi ceux partis à la guerre semblent s’effacer des mémoires ? Il ne suffit pas de vouloir s’enfuir pour que la ville les laisse partir... Et l’unique porte de sortie risque de les mener bien plus loin que prévu. Dans un monde inconnu.

À paraître également, Les Chroniques de Pulpillac, par Jean-Luc Marcastel, un « Club des 5 » moderne et avec des monstres...