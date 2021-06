ComicsPlus, apprendre l'anglais en lisant des bandes dessinées

Bibliotheca a annoncé que l’abonnement à ComicsPlus, qui offre un accès illimité et simultané à plus de 20.000 titres de bandes dessinées, romans illustrés et mangas au format numérique, est désormais disponible pour les bibliothèques du monde entier.

« Depuis la sortie de ComicsPlus en Amérique du Nord, nous avons vu des bibliothèques de Chine, de Singapour, d’Australie et du Royaume-Uni manifester un grand intérêt pour cet abonnement », a déclaré Tom Mercer, vice-président des produits numériques chez Bibliotheca. « Nous sommes ravis de pouvoir proposer à toutes nos bibliothèques partenaires dans le monde l’accès à ce catalogue remarquable », a-t-il ajouté.

ComicPlus offre aux lecteurs les plus jeunes comme les plus mûrs l’accès à un vaste catalogue de bandes dessinées numériques, à travers des collections ciblées par tranche d’âge. Cette sélection essentiellement anglophone renferme des titres très populaires tels que Avatar: The Last Airbender & The Legend of Korra, Big Nate, Bone, Disney Princesses, Geronimo Stilton, Stranger Things, Locke & Key, American Gods, ainsi que des ouvrages de non fiction primés tels que March et They Called Us Enemy.

Avec leurs textes brefs et leurs images parlantes, les bandes dessinées et les romans illustrés constituent une ressource essentielle pour l’apprentissage de l’anglais comme seconde langue.

D'autres formats à venir

Bien que ComicsPlus soit actuellement exclusivement disponible sous forme d’application, Bibliotheca annonce travailler sur l'ajout de livres numériques et de livres audio, pour élargir le catalogue à d'autres formats.

« Les bibliothèques des pays non anglophones se sont aperçues que les bandes dessinées sont un excellent moyen de fournir du contenu en anglais dans un format accessible aux lecteurs de tous âges. Et dans les pays principalement anglophones, les bandes dessinées et les romans illustrés procurent aux immigrants récemment arrivés et aux personnes apprenant l’anglais comme seconde langue une solution attrayante pour améliorer leur maîtrise de cette langue », a encore expliqué Tom Mercer.

« Parce que ComicsPlus fournit un accès simultané et illimité à tous les titres du catalogue, les utilisateurs n’ont jamais à attendre pour commencer leur prochain livre. Ils peuvent lire n’importe quand, et c’est très pratique dans une logique d’apprentissage », a-t-il poursuivi.

Avec des employés répartis dans 22 pays, Bibliotheca propose un service de prestation apportant des solutions technologiques et de gestion à destination des bibliothèques du monde entier.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0