Un Tintin érotisé relève bien de la parodie, affirme la justice

Originaire de Bretagne, Xavier Marabout a senti passer bien près la corde : pour avoir réalisé des toiles à connotation érotiques, où l’on retrouvait l’influence d’Edward Hopper, et le personnage de Hergé, il était attaqué par la société Moulinsart.

« Si j’étais condamné, je prendrais cela comme une perte au niveau de la liberté d’expression. Toute ma démarche artistique est basée sur le travail de fusion, sur l’humour… Je me sentirais bridé en tant qu’artiste », expliquait quelques jours avant le jugement l’artiste installé à Auray. Car au-delà de l’argent, Moulinsart lui intimait de cesser les reproductions du personnage dans ces contextes picturaux.

Érotisme amoral : Tintin, l'asexué

Or, l’avocat du prévenu, Me Ermeneux le soulignait, auprès de l’AFP : « C’est un dossier qui va au-delà du seul cas de M. Marabout. L’enjeu est la liberté de création, artistique et d’expression. » Un peu comme, quelques années plus tôt, l’écrivain Gordon Zola, Docteur ES calembours, qui publiaient Les aventures de Saint-Tin, et son ami Lou. Là encore, accusé de contrevenir au droit d’auteur, le romancier avait obtenu gain de cause en justice.

SAINT-TIN: la parodie de Tintin remporte une grande victoire

Sauf que dans le cas Marabout, Tintin était sexualisé : son attrait pour les jeunes femmes vues ou aperçues au bord du chemin, avait accru l’ire moulinsartienne. Raison pour laquelle l’arrêt de la série de toiles — une vingtaine selon l’artiste, et qui s’était « très bien vendue » — intervenait dans la procédure juridique.

Or, de même qu’en février 2011, Moulinsart avait été condamné à accepter la parodie romanesque de Tintin, de même, le tribunal de Rennes (Ille-et-Vilaine) a débouté les ayants droit de leurs demandes — contrefaçon et atteinte au droit moral. Ce même droit moral qui permettait de poser un regard moralisateur sur un Tintin mis en délicieuse compagnie dans les toiles.

La parodie, ou vis comica

La justice a estimé, dans ce cas comme celui de Gordon Zola, que l’exception de parodie était avérée : nulle confusion possible entre les bandes dessinées chèrement défendues et les toiles de Xavier Marabout. D’autant que ces dernières s’appuient bien sur une reproduction du style Edward Hopper, apportant la note d’originalité nécessaire à disculper le prévenu.

Ainsi, la deuxième chambre civile a souligné le travail critique du peintre et renvoyé l’avocat des plaignants à son chevalet. « Profiter de la notoriété d’un personnage pour le plonger dans un univers érotique n’a rien à voir avec l’humour », avait indiqué ce dernier à la presse, en guise d'attaque. « Hergé, interviewé de nombreuses fois, avait expliqué son choix de ne pas impliquer les femmes dans son œuvre, parce qu’elle continue, qu’elles sont rarement des éléments comiques. »

Moulinsart, pour avoir dénigré le travail de l’artiste, se retrouve condamnée à 10.000 € de dommages-intérêts : on ignore à cette heure si les avocats interjetteront appel. Mais le mal fait — Moulinsart expédiait des courriers comminatoires exigeants des galeries qu’elles n’exposent pas les œuvres de Xavier Marabout — sera finalement réparé, comme s’en réjouissent Me. Bertrand Ermeneux et Anne-Cécile Le Boudex, nouveaux pourfendeurs d’ayants droit un brin zélés.

« Le tribunal a estimé que c’est un dénigrement et a ajouté 10 000 euros de dommages et intérêts pour M. Marabout et 20 000 euros de frais d’avocat », indique Me Ermeneux à l’AFP. Et l’artiste, de son côté, abonde : « Au fond de moi-même, c’est ce que j’espérais (…) Aujourd’hui, le tribunal reconnaît la liberté d’expression et l’attitude de dénigrement, c’est une victoire sur toute la ligne. »

Reste également à régler le cas de Christophe Tixier, alias Peppone, à qui Moulinsart réclame 20.000 €… pour avoir réalisé une centaine de bustes de Tintin… Encore une sensationnelle affaire pour le Petit reporter. Pour cela, le tribunal civil de Marseille a été saisi et se prononcera le 17 juin…

Crédits illustration © Xavier Marabout