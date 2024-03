Comics et super héros : Marvel, pilier historique de l'édition

Comics Super-héros

Avengers. Dark Avengers

A la suite de Civil War et de Secret Invasion, le peuple américain n'a plus confiance en ses héros, il croit maintenant en Norman Osborn, le Bouffon Vert, que le monde entier assimile à un sauveur depuis qu'il a abattu la reine des Skrulls en direct à la télévision. Le nouveau directeur du S. H. I. E. L. D. crée alors sa propre équipe d'Avengers. Dans les rôles de Spidey, Wolverine et Miss Marvel, Osborn recrute Venom, Daken et Opale. Osborn lui-même devient Iron Patriot, un mélange d'Iron Man et de Captain America. Arès et Sentry complètent cette équipe violente et instable, chargée de veiller sur le monde. La plus grande équipe de l'univers Marvel fête ce mois-ci ses soixante ans, et pour célébrer cet anniversaire, Panini Comics leur offre une collection à petit prix, en six volumes. Les lecteurs et fans de l'équipe la plus célèbre du MCU, partageront les sagas les plus emblématiques des plus grands héros de la Terre, pilotés par les plus grands artistes de la Maison des Idées !