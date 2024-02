Elric de Melniboné et Stormbringer, navigant sur les mers du Multivers

Découvrir aujourd’hui l’œuvre de Michael Moorcock (auteur britannique, s’il vous plaît), c’est un peu comme avoir le plaisir d’arrêter de fumer après deux ou trois décennies de tabagisme : un bonheur. Débuté en 1961, le Cycle d’Elric ouvrit le bal d’une fantasy renouvelée, loin des facéties du Cimmérien de Robert E. Howard, dans un Multiverse propice aux explorations et aux déclinaisons.

Ainsi naîtront Hawkmon, Erekosé, Corum… que l’on retrouve justement dans le tome 2 des aventures d’Elric de Melniboné, Le Navigateur sur les Mers du Destin. Delirium nous avait déjà servi le tome 1 de l’adaptation The Michael Moorcock Library : Elric Volume 1 — Elric of Melnibone, ressorti en mars 2015. Chanceux que nous sommes : il existe un tome 3… un 4 et un 5 !

Parler de classique, en matière de fantasy, serait prendre le risque de placer Elric et ses comparses sur un piédestal — qui pis est patrimonial : après tout, l’offre en la matière ne manque pas. Oui. Mais non. Parce qu’Elric et Hawkmoon, pour ne garder qu’eux, sont des personnages hors normes, que ces adaptations, et celles autour du prince de Manlniboné tout particulièrement, rendent plus édifiantes encore.

Elric, dans le précédent tome, a été contraint de fuir sa ville : en compagnie de son épée dévoreuse d’âmes, Stormbringer, le voici échoué sur des côtes inconnues et recueilli par un navire qui manifestement voyage à travers les strates du temps et de l’espace. Bienvenue dans le Multivers — Marvel n’a définitivement rien inventé, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant tout de même : la notion arrive dans les comics en 1971, quand Moorcock s’en amusait déjà avec The Sundered Worlds en 1963.

Sur une étrange mer, ce bateau avance avec à son bord des héros qu’Elric croise… et qui ne sont autres que les incarnations du Champion Eternel — dont le prince de Melniboné fait partie… Des passagers d’exception, qui affronteront de puissantes et redoutables créatures, venues de dimensions lointaines.

Notre ami albinos et sa lame suceuse de vie traverseront des paysages incroyables, des lieux mythiques, rendus vivants par le jeu de dessins édifiants. S’appropriant le Champion éternel dans la continuité de Philipp Craig Thomas, avec qui il signait les illustrations du premier tome. Et ce, malgré quelques difficultés à invoquer ses pouvoirs magiques – quand on est loin de chez soi, les divinités sont plus réticentes à répondre, surtout si elles sont elles aussi des combats interdimensionnels à livrer...

Pour la petite histoire, un certain Michel Druillet, en 1968, aurait réalisé la première adaptation en bande dessinée s’inspirant directement des récits de Moorcock, pour Elric. Sur un scénario de Michel Demuth la même année : La saga d’Elric le nécromancien, sortit chez Pellucidar en 1971 — une pièce rare, pour les amateurs. En tout cas, la rédaction est preneuse d'informations sur le sujet !