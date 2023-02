L'avenir bien sombre de la BD numérique chez Amazon

En avril 2014, Comixology grossit les rangs des acquisitions de Jeff Bezos : objectif, couvrir tous les champs possibles de la lecture numérique, tant en formats qu’en secteurs éditoriaux. Avec la puissance de l’iPad, l’application de lecture pulvérisa des records. David Steinberg, cofondateur, n’avait pas vraiment eu le choix de cette transaction : lever des fonds, dans le secteur de la tech culturelle n’a rien d’une promenade de santé. Dans celui de la BD numérique, en 2013, moins encore.

Cette alternative, préférée à la fin du service, devenait la moins pire des options — avec la perspective que la marque se fonde progressivement dans l’ensemble Amazon. Seule exception à cette règle : Audible.

De Charybde en ComiScyllagy

Or, les problèmes se sont rapidement manifestés après l’intégration : la solution de paiement, contraignant de passer par la facturation Amazon (pour éviter les frais que prélève iTunes), fit des mécontents. Surtout quand la tablette d’Apple devient l’outil de lecture privilégié : la forte croissance a donné lieu à une stagnation progressive, avant d’engendrer des conflits. Le propriétaire n’appréciait pas du tout cette absence de dynamique.

L’autre volet tient à la technologie : les incompatibilités repérées et amplement commentées entre Comixo et Amazon devaient se résoudre. Et un jour prochain, sur un cheval blanc, un prince viendrait avec une intégration pleine et complète. Sauf que les liseuses Kindle ne supporteront jamais la couleur et que la tablette Kindle Fire fut un four. Les appareils de lecture manquaient à l’appel.

Sur un malentendu...

Alors vint une autre approche : l’offre Comixology fondue dans le site d’Amazon, annoncée en septembre 2021 et repoussée, jusqu’en février 2022. Le tout avec une solution de lecture totalement insupportable et exit l’intégration dans l’environnement Kindle. Ajoutons une telle quantité de bugs que les clients durent s’armer de patience et faire acte de foi.

En parallèle, l’outil d’autopublication pour bande dessinée fut annulé et les auteurs reportés sur Kindle Direct Publishing… passablement inadapté pour le style graphique.

Ce qui aboutit aux vagues de départs dans l’entreprise et sa filiale… Et comme l’indique, chez Comics Beat, l'universitaire, essayiste et spécialiste de la BD numérique Todd Allen : « L’implémentation de Comixology chez Amazon ne s’est pas bien déroulée et ne fonctionne pas. » Car malgré les correctifs, la mayonnaise ne prend pas. Alors quid ?

L'avenir incertain, seule assurance

Les sociétés de la Big Tech font face depuis quelques semaines désormais à une série de difficultés, conduisant à des licenciements en pagaille. Chez Amazon, 28.000 salariés sont partis en trois ans, avec une dernière fournée de 10.000 personnes en novembre 2022.

Les actionnaires reprochent par ailleurs à l’entreprise de ne pas se montrer suffisamment économe — et les pertes de 8 milliards $ sur le premier trimestre font tache dans l’activité de commerce au détail. Les coupures dans le personnel, la charge la plus importante dans une société, deviennent le nœud gordien d’une stratégie d’épargne.

Conclusion : 75 % des salariés de Comixology ont été virés. Les 25 % restants partiront en deux vagues en juin puis octobre. Les nouveautés tardent à arriver alors qu’une exclusivité numérique sur les titres de Marvel continue de courir. Le personnel préservé sert-il à prolonger le suspens avant que l’accord ne soit énoncé ? Car toute la question repose sur une donnée : qu’adviendra-t-il au 1er novembre 2023 ?

Rumeurs et hypothèses se multiplient déjà, aucune n’ayant l’avantage de rassurer ni de convaincre. Si l’aventure Comixo prend fin, quelle sera l’implication de la firme dans la BD numérique ? Les grands éditeurs comme DC Comics, Marvel et Dark Horse ont leurs applications dédiées pour commercialiser leur production… Eux semblent avoir résolu le problème.

